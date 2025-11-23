Свят

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за страната, отбеляза председателката на ЕК

23 ноември 2025, 14:42
Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Заради скандала

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава

Скандал минути преди финала на

AP: Това е планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Г раниците на Украйна не могат да бъдат променени със сила, армията ѝ не може да бъде намалена, което я прави уязвима за атака, а Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Ройтерс.

Изявлението на Фон дер Лайен идва, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждат преговори в Женева, за да обсъдят проекта на Вашингтон за план за прекратяване на войната в Украйна.

„Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената за бъдещ конфликт“, заяви Фон дер Лайне в изявление.

Фон дер Лайен подкрепи инициативата на Тръмп за мир в Украйна

„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила“, каза тя.

Фон дер Лайен: Украйна може да разчита на ЕС

„Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност“, се посочва в изявлението.

ЕК: Русия не може да бъде възнаграждавана за агресията

„Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба“, заяви Фон дер Лайен.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

Почина журналистът Борислав Банев

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Видове вътрешни паразити при котките

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Преди 9 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

Преди 9 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Преди 9 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Преди 8 часа

Последни новини

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 3 минути

Това каза той на срещата на Г-20 в Йоханесбург

,

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Свят Преди 1 час

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смъртна присъда"

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 2 часа

Израелските военни уточниха, че става дума за Аля Ал Хадиди

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Технологии Преди 2 часа

И малко по-сигурен, защото защитата на данните е важна

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата

България Преди 4 часа

Според лекарите освен него циркулират грип А и COVID-19

.

Тази подправка бори депресията и подобрява сексуалното здраве

Свят Преди 4 часа

30 милиграма на ден са „еднакво ефективни“ като антидепресантите в клинични проучвания

Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат

България Преди 4 часа

Освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов, както и по-млади представители като Крум Зарков, отбеляза той

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

България Преди 5 часа

Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1 400 метра надморско равнище

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Любопитно Преди 5 часа

Бившата световна шампионка по художествена гимнастика разказва за личният път и промените през годините

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

България Преди 5 часа

Трафикът се осъществява в активната лента

София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

България Преди 6 часа

Председателят на НС Рая Назарян представи пред ръководните органи кандидатурата на Петър Кънев за зам.-председател на организацията

<p>Съдът в САЩ взе важно решение за ускореното депортиране на мигранти</p>

Свят Преди 6 часа

<p>Празник е! Кой има имен ден днес</p>

Почитаме св. Амфилохий Иконийски и св. Александър Невски

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се знае за тях:

Саркофаг на 1700 г. с останки на млада жена бе открит в Будапеща

Любопитно Преди 7 часа

Ковчегът е бил сред руините на изоставени къщи в квартал Аквинкум, който е опустял през III век и по-късно е използван като гробище

