Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Г раниците на Украйна не могат да бъдат променени със сила, армията ѝ не може да бъде намалена, което я прави уязвима за атака, а Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Ройтерс.

Изявлението на Фон дер Лайен идва, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждат преговори в Женева, за да обсъдят проекта на Вашингтон за план за прекратяване на войната в Украйна.

„Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената за бъдещ конфликт“, заяви Фон дер Лайне в изявление.

„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила“, каза тя.

„Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност“, се посочва в изявлението.

„Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба“, заяви Фон дер Лайен.