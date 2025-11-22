Любопитно

Пекин от “Игри на волята”: Харесвах Ивайло като играч! (ВИДЕО)

22 ноември 2025, 15:24
К огато професионалист от спешната психиатрия влезе в най-безмилостната игра в България, напрежението е неизбежно - както и откровенията, които следват. В „След Игрите“ д-р Катрин Пекин говори за глада, риска, психиката и решенията, които са я превърнали в една от най-ярките фигури на сезона. Републикански шампион по бокс, вицешампион по кикбокс и лекар, който работи ежедневно с общественоопасни пациенти - Катрин влиза в разговора с хумор, спокойствие и здравословна доза саморефлексия.

Пред водещата Ваня Запрянова тя признава, че в Игрите е свалила 15 килограма, а след излизането е качвала по килограм на ден - просто защото тялото ѝ го е искало. Разказва как гладът променя психиката и как понякога се е чувствала като „куче, забравено от стопанина си“, което отива на Арената, за да „си поиграе“. Споделя, че никога не е била лидер в

живота и винаги предпочита да е част от изпълнителния екип - „мъжете са страхотни координатори“, шеговито допълва тя.

Разговорът разкрива защо е искала да стане коремен хирург, а не психиатър, какво всъщност представлява спешната психиатрия и защо според нея „всички убийци са джентълмени“. Д-р Пекин говори за силата на човешкия мозък, за психическия срив, който може да причини гладът и за това какво е да виждаш пациенти, които се усмихват след възстановяване - нещото, което за нея е най-голямата награда.

Пекин говори и за непоказани моменти от живота в Дуранкулак - защо в началото е искала да играе с Доктора, как тя и коалицията им са привлекли Миро и Томи и защо е харесвала Ивайло като играч. Откровено коментира и сравненията с Джаферович от сезон 4 на “Игри на волята”. Психиатърката разкрива и как според нея би изглеждало женското племе в „Sesame Турнири на волята“.

Без нуждата да има социални мрежи, но с впечатляваща професия, спортно минало и нестандартно семейство - д-р Пекин влиза в подкаста точно така, както игра в шоуто: концентрирана, мислеща и без страх да поема рискове.

Какво е спешна психиатрия? Защо дядото на Пекин, който е на 88 години, кара самолет, купува си мотор и не пропуска тренировка? Трябва ли човек да посещава често психолог? И стана ли д-р Пекин жертва на собствената си игра? Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Източник: NOVA    
