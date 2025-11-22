Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

В новия епизод на „Елизабетско Podcast“ водещата Елизабет Методиева посреща музикалния продуцент и изпълнител Искрен Тончев – Искрата. Артистът говори за първи път толкова открито за личния си живот и официално разкри коя е жената до него, след седмици на снимки, спекулации и медийни догадки.

„Да, заедно сме. Преоткрихме се по нов начин“, споделя Искрата и разказва за първата им стъпка извън професионалните отношения: „Излязохме на едно технопарти – тотално не нашето място – и се целунахме. Оттам започна всичко.“

Връзката им се развива естествено, без планове и очаквания. „Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи.“

Макар че попринцип държи да не смесва работа и личен живот, за Дара прави изключение: „Винаги съм държал професионалното да е отделно, но за нея го наруших.“

Искрата припомня, че двамата работят заедно още от първите стъпки на Дара в музиката: „Първите ѝ големи стъпки ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим, но останахме приятели.“

Днес съдбата ги събира отново - и в студиото, и в личния им живот.

Той коментира и отношенията със семейството си, известно със своите християнски ценности: „Да, имали сме сблъсъци. Някои от клиповете ми бяха шокиращи за тях. Те са пастори – различни светове сме, но се учим да се приемаме.“

По повод слуховете за „криминално минало“ Искрата е категоричен: „Нямам криминално минало. Имах криминални приятели, различно е. Бях кривнал малко, но животът ме подреди.“

В епизода Искрата разкрива и защо дълги години е тренирал бойни изкуства, какви са амбициите му в продуцентския бизнес и защо понякога трябва да бъде „лошото ченге“ за артистите, с които работи.

Гледайте целия епизод на „Елизабетско Podcast“ в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube, и следете всичко най-интересно във Facebook, TikTok и Instagram.