Любопитно

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

22 ноември 2025, 11:34
Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”
„6-7“ отново в играта: Новата теория, свързана с Шекспир, за смисъла на детската мания

„6-7“ отново в играта: Новата теория, свързана с Шекспир, за смисъла на детската мания
Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”

Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”
Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)
Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара
Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”
Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

В новия епизод на „Елизабетско Podcast“ водещата Елизабет Методиева посреща музикалния продуцент и изпълнител Искрен Тончев – Искрата. Артистът говори за първи път толкова открито за личния си живот и официално разкри коя е жената до него, след седмици на снимки, спекулации и медийни догадки.

„Да, заедно сме. Преоткрихме се по нов начин“, споделя Искрата и разказва за първата им стъпка извън професионалните отношения: „Излязохме на едно технопарти – тотално не нашето място – и се целунахме. Оттам започна всичко.“

Връзката им се развива естествено, без планове и очаквания.Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи.“

Макар че попринцип държи да не смесва работа и личен живот, за Дара прави изключение: „Винаги съм държал професионалното да е отделно, но за нея го наруших.“

Искрата припомня, че двамата работят заедно още от първите стъпки на Дара в музиката: „Първите ѝ големи стъпки ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим, но останахме приятели.“

Днес съдбата ги събира отново - и в студиото, и в личния им живот.

Той коментира и отношенията със семейството си, известно със своите християнски ценности: „Да, имали сме сблъсъци. Някои от клиповете ми бяха шокиращи за тях. Те са пастори – различни светове сме, но се учим да се приемаме.“

По повод слуховете за „криминално минало“ Искрата е категоричен: „Нямам криминално минало. Имах криминални приятели, различно е. Бях кривнал малко, но животът ме подреди.“

В епизода Искрата разкрива и защо дълги години е тренирал бойни изкуства, какви са амбициите му в продуцентския бизнес и защо понякога трябва да бъде „лошото ченге“ за артистите, с които работи.

Гледайте целия епизод на „Елизабетско Podcast“ в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube, и следете всичко най-интересно във Facebook, TikTok и Instagram.

Елизабетско Podcast Искрата Дара Екимова
Последвайте ни
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Русия: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

Русия: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

22 ноември: Убийството, което разтърси света

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
EV с 1000 „коня“ вече са норма, но нужни ли са реално или са маркетинг надъхване

EV с 1000 „коня“ вече са норма, но нужни ли са реално или са маркетинг надъхване

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 3 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 3 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 3 дни

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Свят Преди 2 часа

ЕС отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

България Преди 2 часа

Цената на билета за градски транспорт ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите от 1 януари, обеща столичният кмет

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Пари Преди 3 часа

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Свят Преди 3 часа

Американският вицепрезидент заяви, че всеки план за спиране на войната трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Любопитно Преди 4 часа

По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Свят Преди 4 часа

Марджъри Тейлър Грийн обяви, че ще се оттегли от мястото си на 5 януари догодина

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 5 часа

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 5 часа

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Любопитно Преди 5 часа

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд

<p>Рай край морето през цялата година</p>

Рай край морето през цялата година

Любопитно Преди 5 часа

Градчето се намира на чудно място, където морето среща хълмовете, за да създаде усещане за уединение и възможност за пълно презареждане

<p>Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град</p>

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Любопитно Преди 5 часа

Изследователи от Руската академия на науките откриха „следи от потопен град“ под езерото Исик Кул в Киргизстан

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°

<p>Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм</p>

Доналд Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм

Свят Преди 13 часа

Туск също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Свят Преди 14 часа

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежи, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Свят Преди 14 часа

Наред със споровете за достъпа до пристанищата в Черно море, друг скорошен инцидент допринася за покачването на напрежението между Турция и Русия

<p>Вучич отговори на обвиненията: Не съм чувал за &quot;човешки сафарита&quot;</p>

Вучич отговори на обвиненията: Не носех пушка при обсадата на Сараево, не съм чувал за "човешки сафарита"

Свят Преди 15 часа

На 20 юли 1995 г. Вучич заявява от трибуната на парламента: „убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани“

Всичко от днес

От мрежата

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Актрисата Елеонора Иванова – Нори каза „да“! (СНИМКИ)

Edna.bg

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Edna.bg

Жененият Майкъл Фелпс нагази в чужди води

Gong.bg

Гласувай за Играч на мача Арда – ЦСКА 1948!

Gong.bg

При спецакция иззеха лекарства, забранени за продажба у нас

Nova.bg

Васил Терзиев: Целта, която сме заложили, е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Nova.bg