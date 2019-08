Т айни рисунки, направени от Леонардо да Винчи, са били скрити под една от най-популярните му картини. Мистериозните очертания на майстора на Ренесанса са намерени скрити под неговото произведение от 16 век "Мадоната на скалите“, съобщава "Сън".

Те разкриват първоначални проекции на Леонардо за ангела и бебето Христос, със "значителни разлики в това как изглеждат в готовата картина", отбелязват експерти.

#LeonardodaVinci's abandoned and hidden #artwork reveals its secrets ...



The hidden designs were revealed using macro X-ray fluorescence maps and infrared and #hyperspectral imaging @artequesta @massphoto @So20thCentury @skipshea2 https://t.co/NmGkjh2WaX pic.twitter.com/16lzKew8d0