Ц ялостна възстановка на механичния лъв, проектиран от Леонардо да Винчи, бе представена в Италианския културен институт в Париж, където ще остане един месец, за да се отдаде почит към прочутия ренесансов художник, предаде Франс прес.

Тази година се отбелязва 500-годишнината от смъртта на Да Винчи.

Възстановката на дървения механичен лъв, който е висок 2 метра, дълъг е 3 метра и е снабден с метален механизъм, е инсталирана върху подиум. Механичният лъв бил създаден от Леонардо по поръчка на папа Лъв Десети.

Лъвът трябвало да се придвижи няколко метра към крал Франсоа I и да остави в нозете му цветове на лилии, които преди това са се изсипали от отворените вътрешности на дървеното изобретение. Навремето механичният лъв е направил това няколко пъти.

