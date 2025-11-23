Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

У крайна съобщи, че нова версия на американския проект за прекратяване на войната вече отразява ключовите приоритети на Киев, след няколко кръга разговори в Женева.

„Последната версия на документа, макар все още да е в заключителна фаза на одобрение, вече включва повечето от ключовите приоритети на Украйна“, заяви главният преговарящ Рустем Умеров. Киев очаква допълнителен напредък в хода на днешните дискусии.

Разговорите в швейцарския град са част от усилията на Вашингтон да оформи „рамка“ за мирно споразумение, която да бъде приемлива за Украйна и за европейските ѝ партньори, след като първоначалният американски план срещна сериозни критики в Киев и в редица европейски столици.