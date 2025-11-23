Свят

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Разговорите в швейцарския град са част от усилията на Вашингтон да оформи „рамка“ за мирно споразумение

23 ноември 2025, 18:31
Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната
Източник: iStock/Getty Images

У крайна съобщи, че нова версия на американския проект за прекратяване на войната вече отразява ключовите приоритети на Киев, след няколко кръга разговори в Женева.

„Последната версия на документа, макар все още да е в заключителна фаза на одобрение, вече включва повечето от ключовите приоритети на Украйна“, заяви главният преговарящ Рустем Умеров. Киев очаква допълнителен напредък в хода на днешните дискусии.

Разговорите в швейцарския град са част от усилията на Вашингтон да оформи „рамка“ за мирно споразумение, която да бъде приемлива за Украйна и за европейските ѝ партньори, след като първоначалният американски план срещна сериозни критики в Киев и в редица европейски столици.

Източник: БГНЕС    
Последни новини

,

7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

България Преди 43 минути

Полицейски операции на ОДМВР и ГДБОП разкриха мрежа за разпространение на наркотици в малки населени места

,

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

България Преди 1 час

Зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

България Преди 2 часа

Жена е с опасност за живота

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 3 часа

Това каза той на срещата на Г-20 в Йоханесбург

,

Канада готова да поднови търговските преговори със САЩ, когато е "уместно"

Свят Преди 3 часа

Това заяви премиерът на Канада Марк Карни

Снимката е илюстративна

Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение

България Преди 3 часа

Случаят е от Варна

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Свят Преди 3 часа

Почина журналистът Борислав Банев

Почина журналистът Борислав Банев

България Преди 4 часа

Професионалният му път преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл

<p>Почина&nbsp;любимият моден дизайнер на принцеса Даяна</p>

Почина Пол Костело, любимият моден дизайнер на принцеса Даяна

Свят Преди 4 часа

Той си е отишъл от този свят на 80-годишна възраст

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Свят Преди 4 часа

Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за страната, отбеляза председателката на ЕК

Снимката е илюстративна

Украйна порази ТЕЦ в Московска област

Свят Преди 4 часа

В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Свят Преди 5 часа

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смъртна присъда"

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 5 часа

Израелските военни уточниха, че става дума за Аля Ал Хадиди

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Технологии Преди 5 часа

И малко по-сигурен, защото защитата на данните е важна

<p>Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, какво поиска</p>

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Свят Преди 5 часа

Междувременно в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския държавен глава Доналд Тръмп

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

България Преди 5 часа

В нея участват ГДБОП, "Гранична полиция", както и екипи от няколко дирекции и други структури на вътрешното министерство

Всичко от днес

