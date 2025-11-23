Свят

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

23 ноември 2025, 15:41
Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн
Източник: БТА

Б ританският премиер Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания пред комисия на Конгреса на САЩ, разследваща осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Асошиейтед прес.

Стармър отказа да коментира директно по-малкия брат на крал Чарлз Трети, но заяви пред репортери, пътуващи с него за срещата на Г-20 в Йоханесбург, че "по принцип" хората трябва да предоставят доказателства на разследващите.

"Не коментирам конкретния случай", каза Стармър. "Но според общ принцип, който поддържам от много дълго време, всеки, който разполага с информация, свързана с подобни случаи, трябва да предостави доказателства на тези, които се нуждаят от тях."

Бившият принц, сега известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, до момента игнорира искането на членовете на Комисията за надзор на Камарата на представителите за "писмено интервю" относно "дългогодишното му приятелство" с Епстийн. Андрю беше лишен от кралските си титли и почести миналия месец, тъй като кралското семейство се опита да се предпази от критиките относно връзката му с Епстийн.

Стармър направи коментарите си, след като конгресменът на Калифорния Робърт Гарсия, високопоставен член на Демократическата партия в комисията, и представителят на Вирджиния Сухас Субраманям заявиха, че Андрю "продължава да се крие" от сериозните въпроси.

"Нашата работа ще продължи със или без него и ще потърсим отговорност от всеки, който е бил замесен в тези престъпления, независимо от богатството, статуса или политическата партия, към която принадлежи", заявиха те.

Източник: БТА/Анелия Пенкова    
