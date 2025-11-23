Свят

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смъртна присъда"

23 ноември 2025, 14:26
Източник: iStock photos/Getty images

К онгресмените от Демократическата партия на САЩ, които призоваха военните да не изпълняват заповедите на президента Доналд Тръмп, "трябва да бъдат в затвора", заяви Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

"ПРЕДАТЕЛИТЕ, КОИТО КАЗАХА НА ВОЕННИТЕ ДА НЕ СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА МОИТЕ ЗАПОВЕДИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ В МОМЕНТА В ЗАТВОРА, А НЕ ДА СЕ РАЗХОЖДАТ ИЗ ФАЛШИВИТЕ НОВИНАРСКИ МРЕЖИ, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ОБЯСНЯТ, ЧЕ ТОВА, КОЕТО СА КАЗАЛИ, Е БИЛО НАПЪЛНО НОРМАЛНО. НЕ БЕШЕ НОРМАЛНО И НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ! ТОВА БЕШЕ ПРИЗОВАВАНЕ КЪМ БУНТ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО, А ПРИЗОВАВАНЕТО КЪМ БУНТ Е ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. НЯМА ДРУГО ТЪЛКУВАНИЕ ЗА ТОВА, КОЕТО КАЗАХА!", смята Тръмп.

Във вторник шестима демократи, членове на Камарата на представителите и на Сената на САЩ, публикуваха в X видео, в което напомнят на военните и служителите на разузнаването: "Можете да отказвате да изпълните незаконни заповеди", припомня Франс прес.

"Тази администрация противопоставя нашите униформени военни и нашите служители на разузнаването на американските граждани", заявиха шестимата конгресмени, които са бивши военнослужещи или служители на тайните служби. 

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "БУНТОВНО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТНА ПРИСЪДА!", припомня АФП.

"Абсолютен позор", реагира Демократическата партия в X.

Във видеото на конгресмените демократи не се уточнява за кои заповеди говорят, но Доналд Тръмп и неговият верен съюзник в Пентагона, министър Пийт Хегсет, са критикувани за използването на въоръжените сили.

Президентът нареди разполагане на части на Националната гвардия в няколко подкрепящи демократите градове, сред които Лос Анджелис и Вашингтон, против волята на местните власти.

През последните седмици САЩ също така извършиха около 20 удара в Карибско море и Тихия океан по плавателни съдове, за които твърдят, без да представят доказателства, че извършват трафик на наркотици. При ударите бяха убити най-малко 83 души, припомня АФП.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
Тръмп демократи САЩ обвинения бунт подстрекателсво
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

