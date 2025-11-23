България

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

Започва кампания в помощ на подрастващи в неравностойно положение

23 ноември 2025, 20:45
Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване
Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София
Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение

Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение
МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти
Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата
Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат

Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат
ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев
Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

В сяко шесто дете в България няма достъп до детски книги. По тази причина в навечерието на Коледа от Национална мрежа за децата започват за шести пореден път кампания „Едно дете чака магия! Стани магьосник – подари му книга!”. Целта на инициативата е да се помогне на подрастващи в неравностойно положение. Тази година в списъка влизат 6500 деца, включително и такива със специални нужди. На сайта на кампанията всеки, който желае, може да избере дете от списъка и посочената от него книга и да я купи. Книгата трябва да бъде изпратена до избраното дете до 14 декември, когато е последният срок, съобщи NOVA.

„Призивът ни към хората е да изберат едно или повече желания на дете за книга. Ще видите имаме всякакви. Те са събрани от деца от цялата страна. Всеки, който иска да бъде магьосник, може да влезе на сайта, където са събрани желанията на децата от цялата страна”, заяви Мария Брестничка от Националната мрежа за децата.

 

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Началникът на щаба на

Началникът на щаба на "Хизбула" е убит при израелски удар в Бейрут

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

pariteni.bg
Край на половата дискриминация при краш манекените

Край на половата дискриминация при краш манекените

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 14 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 14 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 15 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 13 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Свят Преди 11 минути

„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони

,

7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

България Преди 3 часа

Полицейски операции на ОДМВР и ГДБОП разкриха мрежа за разпространение на наркотици в малки населени места

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Свят Преди 4 часа

По думите му предложението на Вашингтон „не е окончателно”

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

България Преди 5 часа

Жена е с опасност за живота

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 5 часа

Това каза той на срещата на Г-20 в Йоханесбург

,

Канада готова да поднови търговските преговори със САЩ, когато е "уместно"

Свят Преди 5 часа

Това заяви премиерът на Канада Марк Карни

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Свят Преди 6 часа

Почина журналистът Борислав Банев

Почина журналистът Борислав Банев

България Преди 6 часа

Професионалният му път преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл

<p>Почина&nbsp;любимият моден дизайнер на принцеса Даяна</p>

Почина Пол Костело, любимият моден дизайнер на принцеса Даяна

Свят Преди 7 часа

Той си е отишъл от този свят на 80-годишна възраст

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Свят Преди 7 часа

Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за страната, отбеляза председателката на ЕК

Снимката е илюстративна

Украйна порази ТЕЦ в Московска област

Свят Преди 7 часа

В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Свят Преди 7 часа

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смъртна присъда"

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 7 часа

Израелските военни уточниха, че става дума за Аля Ал Хадиди

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Технологии Преди 7 часа

И малко по-сигурен, защото защитата на данните е важна

<p>Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, какво поиска</p>

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Свят Преди 7 часа

Междувременно в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския държавен глава Доналд Тръмп

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Свят Преди 8 часа

Американският президент даде на Украйна срок до 27 ноември да приеме плана

Всичко от днес

От мрежата

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

Захари Бахаров взриви мрежата със снимка от снимачната площадка: героите от „Под прикритие“ в неочаквани роли (СНИМКА)

Edna.bg

7 любопитни факта за Майли Сайръс, която днес празнува рожден ден

Edna.bg

Станимир Стоилов: Не реализирахме положенията си, но не допуснахме такива пред нашата врата

Gong.bg

Веласкес: Търсим решения, а не извинения

Gong.bg

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

Nova.bg

Верижна катастрофа на "Тракия", тапата е 5 км

Nova.bg