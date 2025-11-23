България

Проверяват готовността на зимните ни курорти

Министерството на туризма проведе няколко работни срещи

23 ноември 2025, 17:41
Проверяват готовността на зимните ни курорти
Източник: IStock

М инистерство на туризма проверява готовността на курортите за предстоящия зимен сезон. Проведоха се поредица от работни срещи. В дискусиите участваха, представители на туристическия бизнес и концесионери от зимните курорти Пампорово, Банско, Боровец и Витоша, областни управители и кметове от общините Смолян, Самоков, Банско, Разлог, и други държавни институции, сред които НАП, областните дирекции на МВР, АПИ, БАБХ, РЗИ, БЧК, ИА „Автомобилна администрация“, ЦСМП, ПСС, съобщи NOVA.

Срещите имаха за цел да бъдат идентифицирани ключовите предизвикателства и да бъдат предложени работещи решения, гарантиращи модерна, конкурентна и безопасна зимна туристическа среда. Поставени бяха въпроси, свързани със: засилване на контрола върху безопасността на ски пистите; предприетите мерки, свързани с пожарната безопасност, вкл. поддържане на просеки, осигуряване на достъп за спасителни екипи; необходимостта от модернизиране на инфраструктурата чрез изграждане и на нови лифтови съоръжения, обновяване на енергийните и водните системи в курортните селища и други.

„Целта е да влезем подготвени в предстоящия зимен сезон с ясни ангажименти”, заяви министър Мирослав Боршош. Той отново подчерта необходимостта от смела и дългосрочна визия за развитието на зимния туризъм у нас. Сътрудничеството и координацията между институциите и туристическия сектор ще доведе до реални подобрения, категоричен е министърът.

Боршош постави акцент върху визията за дългосрочно развитие на планинския туризъм: „Стремим се да изградим бъдеще – планински туризъм, който задържа кадри, привлича инвеститори, опазва природата и предлага преживявания на световно ниво”.

Източник: NOVA    
зимен туризъм Министерство на туризма Зимни курорти Безопасност Инфраструктура Планински туризъм Подготовка за зимен сезон Държавни институции Развитие на туризма Контрол и координация
