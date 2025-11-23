България

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

Зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите

23 ноември 2025, 17:53
Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване
Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение

Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение
МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти
Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата
Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат

Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат
ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев
Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)
Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

П о обяд се проведе пореден протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София. Този път недоволните граждани се събраха пред сградата на Столичната община. Според тях разширяването на зоните и повишаването на таксите е незаконосъобразно и против волята на софиянци, съобщи NOVA.

Протестът на ул. „Московска“ приключи в ранния следобед и движението беше е възстановено.

„Основният проблем е, че местата ще намалеят по кварталите, защото не е изградена инфраструктура и повече от колите паркират по тревни площи по принуда. Когато се сложат колчетата, местата ще намалеят с една трета. Хората няма да имат къде да паркират, а ще са си платили абонамент”, заяви една от протестиращите.

С новите промени, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще се разширят зоните за паркиране в София и също така ще се увеличават цените и абонаментите за тях.

По-късно от Столична община съобщиха, че зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите на протеста. По взаимно съгласие беше договорено диалогът да продължи и идната седмица, когато ще се състои нова среща.

„Разбираме тревогата и недоволството на част от хората. Знаем, че всяка промяна, особено когато засяга семейния бюджет и ежедневните навици, се приема трудно. Наш ангажимент е не само да взимаме решения, но и да обясняваме ясно защо ги взимаме и каква полза ще донесат за хората в дългосрочен план, особено когато става въпрос за непопулярни мерки”, каза той.

Столична община припомня:

• Платеното паркиране представлява инструмент за регулиране на автомобилния поток и за осигуряване на подредена градска среда, а не е санкционна мярка. Разширяването на зоните се извършва единствено в райони с доказано висок автомобилен натиск, като целта е да се гарантира възможност за паркиране на живущите в съответните квартали.

• За първи път средствата от стикерите за локално паркиране ще бъдат насочвани обратно към районите, от които са събрани, като ще финансират подобрения в тротоари, улична инфраструктура, осветление, пешеходни пространства и други елементи на градската среда. Това представлява основният механизъм за постигане на пряка и видима полза за гражданите.

• Опитът от вече въведените до момента зони показва, че първоначалното недоверие постепенно отстъпва. След няколко месеца много жители отчитат по-подредено паркиране, повече свободни места и по-малко коли по зелени площи и нерегламентирани терени.

Позицията на Столична община остава последователна: поддържането на открит диалог с гражданите, включително при изразена критика към общинските решения, е задължителен елемент от работата в интерес на града. 

По време на проведената среща на 20 ноември организаторите проявиха конструктивен подход и се разграничиха от групи, опитали да използват протеста за политически атаки. Обсъждането протече в продуктивен формат, при който беше постигнато съгласие за последваща работа по конкретни предложения. 

На предстоящата втора среща организаторите поеха ангажимент да представят списък с  приоритетни инфраструктурни обекти, които могат да бъдат финансирани със средствата от локално паркиране. За първи път тези средства ще бъдат възстановени на районите още през 2026 г. Столична община остава отворена за последователен диалог.

Реформата в паркирането ще продължи да се реализира прозрачно, етапно и с оглед дългосрочния обществен интерес, тъй като градът има потребност от устойчиви решения и предвидима градска среда.

Източник: NOVA    
Протест Платено паркиране София Столична община Разширяване на зоните Паркинг такси Градска мобилност Инфраструктура Диалог Недоволство на граждани
Последвайте ни

По темата

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

pariteni.bg
Край на половата дискриминация при краш манекените

Край на половата дискриминация при краш манекените

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 12 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 12 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 12 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 11 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

България Преди 42 минути

Полицейски операции на ОДМВР и ГДБОП разкриха мрежа за разпространение на наркотици в малки населени места

Проверяват готовността на зимните ни курорти

Проверяват готовността на зимните ни курорти

България Преди 1 час

Министерството на туризма проведе няколко работни срещи

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания в разследването около Епстийн

Свят Преди 3 часа

Почина журналистът Борислав Банев

Почина журналистът Борислав Банев

България Преди 4 часа

Професионалният му път преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл

<p>Почина&nbsp;любимият моден дизайнер на принцеса Даяна</p>

Почина Пол Костело, любимият моден дизайнер на принцеса Даяна

Свят Преди 4 часа

Той си е отишъл от този свят на 80-годишна възраст

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Свят Преди 4 часа

Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за страната, отбеляза председателката на ЕК

Снимката е илюстративна

Украйна порази ТЕЦ в Московска област

Свят Преди 4 часа

В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Свят Преди 5 часа

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смъртна присъда"

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 5 часа

Израелските военни уточниха, че става дума за Аля Ал Хадиди

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Технологии Преди 5 часа

И малко по-сигурен, защото защитата на данните е важна

<p>Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, какво поиска</p>

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Свят Преди 5 часа

Междувременно в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския държавен глава Доналд Тръмп

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Американският президент даде на Украйна срок до 27 ноември да приеме плана

.

Тази подправка бори депресията и подобрява сексуалното здраве

Свят Преди 7 часа

30 милиграма на ден са „еднакво ефективни“ като антидепресантите в клинични проучвания

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Любопитно Преди 8 часа

Бившата световна шампионка по художествена гимнастика разказва за личният път и промените през годините

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

България Преди 8 часа

Трафикът се осъществява в активната лента

София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

България Преди 9 часа

Председателят на НС Рая Назарян представи пред ръководните органи кандидатурата на Петър Кънев за зам.-председател на организацията

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

7 любопитни факта за Майли Сайръс, която днес празнува рожден ден

Edna.bg

Мария Петрова пред Мон Дьо: Бунтувах се срещу думата „мащеха“

Edna.bg

Веласкес: Търсим решения, а не извинения

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Тотнъм 2:0, Езе бележи

Gong.bg

Европейското контрапредложение за Украйна: Гаранции като член 5, но без връщане на територии със сила

Nova.bg

Ецио Гавацени за „сафаритата с хора“: Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца

Nova.bg