Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

П о обяд се проведе пореден протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София. Този път недоволните граждани се събраха пред сградата на Столичната община. Според тях разширяването на зоните и повишаването на таксите е незаконосъобразно и против волята на софиянци, съобщи NOVA.

Протестът на ул. „Московска“ приключи в ранния следобед и движението беше е възстановено.

„Основният проблем е, че местата ще намалеят по кварталите, защото не е изградена инфраструктура и повече от колите паркират по тревни площи по принуда. Когато се сложат колчетата, местата ще намалеят с една трета. Хората няма да имат къде да паркират, а ще са си платили абонамент”, заяви една от протестиращите.

С новите промени, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще се разширят зоните за паркиране в София и също така ще се увеличават цените и абонаментите за тях.

По-късно от Столична община съобщиха, че зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите на протеста. По взаимно съгласие беше договорено диалогът да продължи и идната седмица, когато ще се състои нова среща.

„Разбираме тревогата и недоволството на част от хората. Знаем, че всяка промяна, особено когато засяга семейния бюджет и ежедневните навици, се приема трудно. Наш ангажимент е не само да взимаме решения, но и да обясняваме ясно защо ги взимаме и каква полза ще донесат за хората в дългосрочен план, особено когато става въпрос за непопулярни мерки”, каза той.

Столична община припомня:

• Платеното паркиране представлява инструмент за регулиране на автомобилния поток и за осигуряване на подредена градска среда, а не е санкционна мярка. Разширяването на зоните се извършва единствено в райони с доказано висок автомобилен натиск, като целта е да се гарантира възможност за паркиране на живущите в съответните квартали.

• За първи път средствата от стикерите за локално паркиране ще бъдат насочвани обратно към районите, от които са събрани, като ще финансират подобрения в тротоари, улична инфраструктура, осветление, пешеходни пространства и други елементи на градската среда. Това представлява основният механизъм за постигане на пряка и видима полза за гражданите.

• Опитът от вече въведените до момента зони показва, че първоначалното недоверие постепенно отстъпва. След няколко месеца много жители отчитат по-подредено паркиране, повече свободни места и по-малко коли по зелени площи и нерегламентирани терени.

Позицията на Столична община остава последователна: поддържането на открит диалог с гражданите, включително при изразена критика към общинските решения, е задължителен елемент от работата в интерес на града.

По време на проведената среща на 20 ноември организаторите проявиха конструктивен подход и се разграничиха от групи, опитали да използват протеста за политически атаки. Обсъждането протече в продуктивен формат, при който беше постигнато съгласие за последваща работа по конкретни предложения.

На предстоящата втора среща организаторите поеха ангажимент да представят списък с приоритетни инфраструктурни обекти, които могат да бъдат финансирани със средствата от локално паркиране. За първи път тези средства ще бъдат възстановени на районите още през 2026 г. Столична община остава отворена за последователен диалог.

Реформата в паркирането ще продължи да се реализира прозрачно, етапно и с оглед дългосрочния обществен интерес, тъй като градът има потребност от устойчиви решения и предвидима градска среда.