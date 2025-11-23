Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

И зраелската армия съобщи, че е убила в Газа местен командир на "Хамас", предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Израел и палестинската ислямистка групировка продължават да се обвиняват взаимно в нарушаване на договореното примирие.

Израелската армия съобщи, че е убила още един ръководител на "Хамас"

В публикация военните уточниха, че убитият е Аля Ал Хадиди, ръководител на доставките в производствения щаб на "Хамас". В поста се посочва, че той е бил убит при една от вчерашните атаки в ивицата Газа.

От "Хамас" не са коментирали съобщението за убития командир.

Военният шеф на Хамас убит при израелски удар

В събота израелската армия нанесе въздушни удари по Газа, за които премиерът Бенямин Нетаняху каза, че са отговор на изпращането от "Хамас" на боец в контролираната от Израел територия. Той отбеляза, че са убити петима висши членове на "Хамас".

Здравните власти в Газа съобщиха, че при израелските удари са загинали най-малко 20 палестинци.

На този фон делегация на "Хамас" е в Кайро, за да се срещне с посредниците за постигане на мир във войната в Газа, съобщиха източник от египетските служби за сигурност и източник от "Хамас", предаде Ройтерс.

Представител на "Хамас", който пожела да остане анонимен, заяви, че делегацията ще обсъди „продължаващото нарушение на споразумението за примирие“ от страна на Израел.

Египет, Катар и САЩ посредничат между "Хамас" и Израел, за да гарантират примирието, което влезе в сила миналия месец.