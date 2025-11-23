Свят

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Израелските военни уточниха, че става дума за Аля Ал Хадиди

23 ноември 2025, 14:18
Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа
Източник: AP/БТА

И зраелската армия съобщи, че е убила в Газа местен командир на "Хамас", предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Израел и палестинската ислямистка групировка продължават да се обвиняват взаимно в нарушаване на договореното примирие.

Израелската армия съобщи, че е убила още един ръководител на "Хамас"

В публикация военните уточниха, че убитият е Аля Ал Хадиди, ръководител на доставките в производствения щаб на "Хамас". В поста се посочва, че той е бил убит при една от вчерашните атаки в ивицата Газа.

От "Хамас" не са коментирали съобщението за убития командир.

Военният шеф на Хамас убит при израелски удар

В събота израелската армия нанесе въздушни удари по Газа, за които премиерът Бенямин Нетаняху каза, че са отговор на изпращането от "Хамас" на боец в контролираната от Израел територия. Той отбеляза, че са убити петима висши членове на "Хамас".

Здравните власти в Газа съобщиха, че при израелските удари са загинали най-малко 20 палестинци.

На този фон делегация на "Хамас" е в Кайро, за да се срещне с посредниците за постигане на мир във войната в Газа, съобщиха източник от египетските служби за сигурност и източник от "Хамас", предаде Ройтерс.

Представител на "Хамас", който пожела да остане анонимен, заяви, че делегацията ще обсъди „продължаващото нарушение на споразумението за примирие“ от страна на Израел.

Египет, Катар и САЩ посредничат между "Хамас" и Израел, за да гарантират примирието, което влезе в сила миналия месец.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
газа хамас израел командир
Последвайте ни
МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

pariteni.bg
Край на половата дискриминация при краш манекените

Край на половата дискриминация при краш манекените

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 7 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 7 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 7 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 6 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Свят Преди 6 минути

Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за страната, отбеляза председателката на ЕК

Снимката е илюстративна

Украйна порази ТЕЦ в Московска област

Свят Преди 11 минути

В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности

.

Тази подправка бори депресията и подобрява сексуалното здраве

Свят Преди 2 часа

30 милиграма на ден са „еднакво ефективни“ като антидепресантите в клинични проучвания

Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат

Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат

България Преди 3 часа

Освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов, както и по-млади представители като Крум Зарков, отбеляза той

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

България Преди 3 часа

Пред сградата на комисията се събраха на протест близки и симпатизанти на варненския кмет

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Любопитно Преди 4 часа

Бившата световна шампионка по художествена гимнастика разказва за личният път и промените през годините

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

България Преди 4 часа

Трафикът се осъществява в активната лента

София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

България Преди 4 часа

Председателят на НС Рая Назарян представи пред ръководните органи кандидатурата на Петър Кънев за зам.-председател на организацията

<p>Съдът в САЩ взе важно решение за ускореното депортиране на мигранти</p>

Съдът в САЩ: Администрацията на Тръмп не може да разширява ускореното депортиране на мигранти

Свят Преди 5 часа

<p>Празник е! Кой има имен ден днес</p>

Почитаме св. Амфилохий Иконийски и св. Александър Невски

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се знае за тях:

Саркофаг на 1700 г. с останки на млада жена бе открит в Будапеща

Саркофаг на 1700 г. с останки на млада жена бе открит в Будапеща

Любопитно Преди 5 часа

Ковчегът е бил сред руините на изоставени къщи в квартал Аквинкум, който е опустял през III век и по-късно е използван като гробище

<p>КОП30 приключи без обвързващо споразумение за изкопаемите горива</p>

Конференцията за климата в Бразилия приключи без обвързващо решение за изкопаемите горива

Свят Преди 6 часа

Световни лидери изразиха разнопосочни реакции след подписването на документа

Болсонаро е арестуван, след като разтопил с поялник електронната си гривна

Болсонаро е арестуван, след като разтопил с поялник електронната си гривна

Свят Преди 7 часа

Адвокатите на бившия бразилски президент обаче отричат тези твърдения

<p>&quot;Останете у дома и затворете прозорците&quot;</p>

Пожар на товарен кораб причини силно задимяване в части от Лос Анджелис

Свят Преди 7 часа

Беше издадена заповед към жителите на два квартала да останат по домовете си

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Заради дронове: Спряха трафика на летището в Айндховен

Свят Преди 7 часа

От въоръжените сили на Нидерландия съобщиха, че са използвали оръжие срещу тях

Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата

Ден или уикенд край града: Идеалното място за релакс, забавления и среща с природата

Любопитно Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

Мария Петрова пред Мон Дьо: Бунтувах се срещу думата „мащеха“

Edna.bg

Думите, които привличат късмет тази неделя, 23 ноември

Edna.bg

Атанас Атанасов: Много елементи от играта не ни се получават

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември 0:0 Лудогорец, сериозен пропуск на Биле

Gong.bg

Ецио Гавацени за „сафаритата с хора“: Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца

Nova.bg

МВР провежда операция срещу трафиканти на мигранти

Nova.bg