Канада готова да поднови търговските преговори със САЩ, когато е "уместно"

Това заяви премиерът на Канада Марк Карни

23 ноември 2025, 16:09
Източник: БТА

К анада ще възобнови търговските преговори със САЩ, „когато е уместно“, заяви канадският премиер Марк Карни, отбелязвайки, че няма належащ въпрос за обсъждане с президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Миналия месец Тръмп прекрати преговорите заради реклама насочена срещу митата, издадена от провинциалното правителство на Онтарио.

„Много сме заети с бъдещето на Канада и с нови партньорства. Ще има разговори с президента, вероятно през следващите две седмици“, каза Карни пред репортери в кулоарите на срещата на лидерите на Г-20 в Йоханесбург. „Ще се продължим, когато е уместно.“

Карни повтори, че е отворен за диалог.

„Нямаме непосредствен проблем, за който да говоря с президента (на САЩ - бел. ред.) в момента. Когато САЩ поискат да се върнат и да проведат дискусии по отношение на търговията, ще проведем тези дискусии.“
Канада иска споразумение за намаляване на вносните мита върху стомана, алуминий и автомобили, наложени от Тръмп.

