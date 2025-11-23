Свят

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Американският президент даде на Украйна срок до 27 ноември да приеме плана

23 ноември 2025, 13:09
Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро
Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20
Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия
Заради скандала

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка
След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава "Дневникът на един затворник"
Скандал минути преди финала на

Скандал минути преди финала на "Мис Вселена": "Мис Палестина" с таен брак и дете от сина на осъден терорист
AP: Това е планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

AP: Това е планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Досиетата

Досиетата "Епстийн": Колко опасно може да стане за Тръмп

Д окато Киев и няколко европейски лидери търсят отговор на плана на Тръмп, Украйна, Съединените щати и EС – Германия, Франция и Обединеното кралство се срещат в неделя в Швейцария, за да обсъдят предложението.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в швейцарския град около 08:30 ч. по Гринуич (10:30 ч. българско време), съобщиха журналисти от АФП.

Американската администрация вече представя като "рамка за преговори" този план от 28 точки, който има за цел да сложи край на конфликта, провокиран от близо четири години руска инвазия. Проектът породи в Киев опасения от принудителна капитулация, но Вашингтон подчерта, че той не е окончателно предложение.

Приветстван от руския президент Владимир Путин, текстът повтаря няколко ключови изисквания на Москва: Украйна да отстъпи територии, да се съгласи да намали числеността на армията си и да се откаже от членство в НАТО. Наред с това той предлага на Киев предоставени от Запада гаранции за сигурност, за да предотврати нови руски атаки.

Планът предизвика суматоха сред европейските съюзници на Украйна, които активизираха контактите и настояха за нови преговори с тяхно участие и с участието на Киев въпреки нетърпението, показано първоначално от президента на САЩ.

Доналд Тръмп даде на украинския си колега Володимир Зеленски срок за отговор до 27 ноември. Вчера обаче, запитан дали планът му представлява "окончателно предложение" за уреждане на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война, Тръмс отговори "не".

Този текст "представя солидна рамка за преговори. Тя се основава на елементи, предоставени от руската страна, но и на принос от страна на Украйна", заяви Рубио в публикация в мрежата X. С това той отрече да е заявявал пред американски сенатори, както твърдяха някои членове на Сената, че планът не отразява позицията на САЩ, а е "списък с руски желания".

Очаква се в дискусиите в Женева да участва специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Украинската делегация ще се оглавява от "дясната ръка" на Зеленски - ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак.

В разговорите се очаква да се включат също френски, германски, британски, италиански и канадски официални представители, но какъв ще е конкретният формат и къде точно ще се състоят дискусиите, все още не се съобщава.

На срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург 11 страни, повечето европейски, отбелязаха в изявление вчера, че планът на САЩ "ще изисква допълнителна работа", опасявайки се, че той може да направи Украйна "уязвима за бъдещи атаки".

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че във вторник ще има видеоконферентна среща на страните, подкрепящи Украйна. Той отбеляза, че без "възпиращ елементи руснаците ще се върнат".

Източник: БТА/Десислава Иванова, БГНЕС    
Женева делегации среща мир Украйна САЩ Тръмп план
По темата

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Зеленски с призив към съюзниците на Украйна, поиска помощ за противовъздушната отбрана

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Какво може да яде куче на 40 дни

Какво може да яде куче на 40 дни

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 7 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 7 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 7 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 6 часа

