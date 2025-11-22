Свят

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Тя ще се проведе в Йоханесбург

Обновена преди 1 час / 22 ноември 2025, 08:47
Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Заради скандала

След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава

Скандал минути преди финала на

AP: Това е планът на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Досиетата

Досиетата "Епстийн": Колко опасно може да стане за Тръмп
САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

Украйна обяви, че е получила проект за мирен план от САЩ

П ървата среща на високо равнище на Г-20, организирана в Африка, започна днес в южноафриканския Йоханесбург с амбициозен дневен ред за постигане на напредък в решаването на някои от дългогодишните проблеми, които засягат най-бедните страни по света, предаде Асошиейтед прес.

Среща на върха на Г-20: Лидерите на ЕС обсъждат мирния план на САЩ за Украйна със Зеленски

Лидери и висши правителствени служители от най-богатите и водещи развиващи се икономики се събраха, за да се опитат да постигнат консенсус по приоритетите, определени от страната домакин.

Южна Африка се стреми да запази целостта и статута на групата на 20-те водещи икономики, заяви в речта си при откриване на срещата в президентът на страната Сирил Рамапоса, цитиран от Ройтерс. Той добави, че Южна Африка се е постарала да гарантира, че приоритетите за развитие на Глобалния юг и африканския континент са залегнали в дневния ред на Г-20.

САЩ няма да участват в срещата на върха на Г-20

Много от приоритетите на Южна Африка за групата, особено фокусът върху изменението на климата и неговото въздействие върху развиващите се страни, срещнаха съпротива от страна на САЩ, които бойкотират преговорите, отбелязва АП.

Южна Африка, която определя дневния ред като страна, поемаща ротационното председателство, иска лидерите да се споразумеят за повече помощи за бедните страни, за да се възстановят от бедствия, свързани с климата, да намалят тежестта на външния си дълг, да преминат към зелени енергийни източници и да използват собствените си природни богатства като противодействие на засилващото се глобално неравенство.

За първи път лидерите на САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на срещата на върха на Г-20

Двудневната среща ще се състои без САЩ, след като президентът Доналд Тръмп нареди бойкот на срещата, твърдейки че Южна Африка води расистка политика и преследва бялото си малцинство.

„Съжалявам за това, но това не бива да ни блокира. Нашето задължение е да присъстваме, да се ангажираме и да работим всички заедно, защото сме изправени пред толкова много предизвикателства“, коментира френският президент Еманюел Макрон отсъствието на Тръмп.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
Г-20 среща Йоханесбург
Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Русия: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Как да разберем, че котката ни е болна

<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Преди 5 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Преди 3 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Преди 15 минути
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Преди 6 часа

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Свят Преди 55 минути

Новината бе потвърдена от адвоката му

<p>Нови протести заради промените в паркирането в София</p>

България Преди 1 час

За да изразят недоволството си, в събота излязоха жителите на кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“

Климатичната конференция на ООН в Бразилия е блокирана

Свят Преди 4 часа

ЕС отказа да приеме проект за споразумение, което според него няма да успее да насърчи глобалните усилия за намаляване на парниковите емисии

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

България Преди 4 часа

Цената на билета за градски транспорт ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите от 1 януари, обеща столичният кмет

<p>Това може да се приеме за<strong>&nbsp;</strong>&bdquo;ситуация, заплашваща оцеляването на Япония&ldquo;</p>

Китай пренесе спора си с Япония за Тайван до ООН

Свят Преди 4 часа

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Пари Преди 5 часа

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Любопитно Преди 6 часа

По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 6 часа

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 6 часа

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Любопитно Преди 6 часа

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд

<p>Рай край морето през цялата година</p>

Любопитно Преди 6 часа

Градчето се намира на чудно място, където морето среща хълмовете, за да създаде усещане за уединение и възможност за пълно презареждане

<p>Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град</p>

Любопитно Преди 6 часа

Изследователи от Руската академия на науките откриха „следи от потопен град“ под езерото Исик Кул в Киргизстан

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

България Преди 7 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°

<p>Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм</p>

Свят Преди 15 часа

Туск също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Любопитно Преди 15 часа

Тя е гост в новия епизод на подкаста “След Игрите”

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Свят Преди 16 часа

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежи, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети

