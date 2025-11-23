Свят

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

По думите му предложението на Вашингтон „не е окончателно”

23 ноември 2025, 17:02
Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп коментира действията на украинското ръководство, като заяви, че според него Киев е проявил „нула благодарност“ към усилията на САЩ за предложения план за мир в Украйна. Изказването му последва уточнение, че предложението на Вашингтон към Москва и Киев „не е окончателно“ и може да претърпи промени, пише „Скай нюз“, съобщи NOVA.

Междувременно американски, украински и западни представители са в Женева за мирни преговори.

► Ето някои от основните моменти в плана:

• Украйна да се съгласи да заложи в Конституцията си, че няма да се присъединява към НАТО, а НАТО да се съгласи да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

• НАТО да се съгласи и да не разполага войски в Украйна.

• Числеността на украинските въоръжени сили да бъде ограничена до 600 000 души.

• Що се отнася до териториите - Крим, Луганск и Донецк, да бъдат признати за руски, включително от Съединените щати.

• Херсон и Запорожие да бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало признаване по линията на контакт.

• Русия да се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона. • Украинските сили да се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента. И тази зона да се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

• Украйна трябва да проведе избори до 100 дни след подписването на договора.

• Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде пусната в експлоатация под надзора на Международната агенция за атомна енергия, като произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна.

• Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

Източник: NOVA    
Доналд Тръмп Мирен план Украйна Русия САЩ НАТО Територии Мирни преговори АЕЦ Запорожие Демилитаризирана зона
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Почина журналистът Борислав Банев

Почина журналистът Борислав Банев

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Мерц е скептичен за плана на Тръмп за мир в Украйна

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

Каква част от заплатата ни отива за осигуравки и данъци

pariteni.bg
Край на половата дискриминация при краш манекените

Край на половата дискриминация при краш манекените

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 10 часа
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 10 часа
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 10 часа
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 8 часа

Виц на деня

Полицай: -Защо колата ви се движи на зиг-заг? -Ами, изпих няколко чаши. -Това не е причина да давате на жена си да кара.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Канада готова да поднови търговските преговори със САЩ, когато е "уместно"

Свят Преди 1 час

Това заяви премиерът на Канада Марк Карни

Снимката е илюстративна

Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение

България Преди 1 час

Случаят е от Варна

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Свят Преди 2 часа

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "бунтовно поведение, наказуемо със смъртна присъда"

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Израел съобщи, че е ликвидирал местен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 2 часа

Израелските военни уточниха, че става дума за Аля Ал Хадиди

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Технологии Преди 2 часа

И малко по-сигурен, защото защитата на данните е важна

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

МВР с акция срещу трафиканти на мигранти

България Преди 3 часа

В нея участват ГДБОП, "Гранична полиция", както и екипи от няколко дирекции и други структури на вътрешното министерство

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Американският президент даде на Украйна срок до 27 ноември да приеме плана

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата

Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата

България Преди 5 часа

Според лекарите освен него циркулират грип А и COVID-19

.

Тази подправка бори депресията и подобрява сексуалното здраве

Свят Преди 5 часа

30 милиграма на ден са „еднакво ефективни“ като антидепресантите в клинични проучвания

Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат

Атанас Атанасов: Скамейката ни за избор на президент е дълга, ще изберем най-подходящия кандидат

България Преди 5 часа

Освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов, както и по-млади представители като Крум Зарков, отбеляза той

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

България Преди 6 часа

Пред сградата на комисията се събраха на протест близки и симпатизанти на варненския кмет

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

Сняг заваля на Витоша (ВИДЕО)

България Преди 6 часа

Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1 400 метра надморско равнище

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Мария Петрова: Майчинството ме промени повече от световните титли

Любопитно Преди 6 часа

Бившата световна шампионка по художествена гимнастика разказва за личният път и промените през годините

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

Катастрофа затруднява движението на АМ "Хемус" в посока Варна

България Преди 6 часа

Трафикът се осъществява в активната лента

София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

България Преди 7 часа

Председателят на НС Рая Назарян представи пред ръководните органи кандидатурата на Петър Кънев за зам.-председател на организацията

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

България Преди 7 часа

В момента преобладават т.нар. сигнални или индикаторни вируси, които предхождат грипния сезон, коментира инфекционистът проф. Георги Попов

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в неделя

sinoptik.bg
1

Двойно повече гигантски панди в Китай

sinoptik.bg

Мария Петрова пред Мон Дьо: Бунтувах се срещу думата „мащеха“

Edna.bg

Думите, които привличат късмет тази неделя, 23 ноември

Edna.bg

Лукас Петков със страхотен гол при драматична победа на "елфите"

Gong.bg

Хьогмо за титлата: Всичко е възможно

Gong.bg

Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

Nova.bg

Тежка катастрофа във Велинград прати трима в болница, единият шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Nova.bg