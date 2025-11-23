Тръмп: Киев не прояви благодарност относно предложения план за мир в Украйна

А мериканският президент Доналд Тръмп коментира действията на украинското ръководство, като заяви, че според него Киев е проявил „нула благодарност“ към усилията на САЩ за предложения план за мир в Украйна. Изказването му последва уточнение, че предложението на Вашингтон към Москва и Киев „не е окончателно“ и може да претърпи промени, пише „Скай нюз“, съобщи NOVA.

Междувременно американски, украински и западни представители са в Женева за мирни преговори.

► Ето някои от основните моменти в плана:

• Украйна да се съгласи да заложи в Конституцията си, че няма да се присъединява към НАТО, а НАТО да се съгласи да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

• НАТО да се съгласи и да не разполага войски в Украйна.

• Числеността на украинските въоръжени сили да бъде ограничена до 600 000 души.

• Що се отнася до териториите - Крим, Луганск и Донецк, да бъдат признати за руски, включително от Съединените щати.

• Херсон и Запорожие да бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало признаване по линията на контакт.

• Русия да се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона. • Украинските сили да се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента. И тази зона да се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

• Украйна трябва да проведе избори до 100 дни след подписването на договора.

• Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде пусната в експлоатация под надзора на Международната агенция за атомна енергия, като произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна.



• Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.