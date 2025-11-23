Свят

Почина Пол Костело, любимият моден дизайнер на принцеса Даяна

Той си е отишъл от този свят на 80-годишна възраст

23 ноември 2025, 14:53
Почина Пол Костело, любимият моден дизайнер на принцеса Даяна
Източник: AP/БТА

П ол Костело, ирландският дизайнер, обличал покойната принцеса Даяна и превърнал се в емблематична фигура на лондонската модна сцена, е починал на 80-годишна възраст, съобщиха АП и Ройтерс.

Костело не само създаваше вечерни тоалети и други емблематични модели за Даяна, но и изгради собствена модна къща, известна с луксозните си материи и креативен подход. Той работеше в центъра на Лондон и поддържаше семейна фабрика в областта Анкона, в централна Италия.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Пол Костело след кратко заболяване“, гласи изявление на компанията му от събота. „Той беше заобиколен от своята съпруга и седемте си деца и почина мирно в Лондон“, се казва още в изявлението.

Роден в Дъблин през 1945 г., Костело е син на шивач, който изработвал дъждобрани в завод в квартал Ратминс. Дизайнерската му кариера започва в престижното модно училище Chambre Syndicale de la Haute Couture в Париж, но, както често споделял, е научил не по-малко и извън класната стая – чрез стриктно следене на работата на легендарни имена като Емануел Унгаро и Пиер Карден.

Костело стартира професионалния си път като асистент на дизайнера Жак Естерел, след което се премества в Милано, за да работи за британската верига Marks & Spencer по време на нейния краткотраен опит да навлезе на италианския пазар. Макар инициативата да не успява, той остава в Милано и се присъединява към луксозния универсален магазин La Rinascente. По-късно се премества в САЩ, където става дизайнер за марката Anne Fogarty.

След натрупания опит създава собствена фирма, която днес предлага широка гама продукти – от дамско и мъжко облекло до чанти и аксесоари.

През 1983 г. Костело е назначен за личен дизайнер на принцеса Даяна – сътрудничество, което продължава до трагичната ѝ смърт през 1997 г. Връзката му с кралското семейство започва, след като една от придворните дами на Даяна забелязва негови модели и урежда среща, разказва той пред ирландската телевизия RTE по-рано тази година.

„Погледнах към Хайд Парк и си казах: ‘Боже, това е, Пол – успял си!’“, спомня си дизайнерът.

„Пол изживя забележителен живот като водеща фигура в ирландската, британската и международната мода и бизнес в продължение на десетилетия. Той изгради изключително успешен бранд благодарение на невероятния си талант, дисциплина и непоколебима отдаденост на качеството“, заяви в съболезнованията си вицепремиерът на Ирландия Саймън Харис.

„Историята на Пол Костело е и остава забележителна ирландска история на успех“, обобщи той.

Източник: Христо Кьосев, БТА    
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
