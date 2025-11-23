Най-красивата българка: Волейболистката Симона Бакърджиева стана Мис България 2025 (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

С имона Бакърджиева беше коронована за Мис България 2025. Тя надделя в надпреварата сред 30 претендентки за титлата. Конкурсът за красота се проведе в събота (22 ноември) във Военния клуб в София.

Новата Мис България е волейболист.

"Състезавам се професионално вече над 7 години. След броени часове имам дори мач", сподели тя в ефира на NOVA.

"Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс в България, на който участвах. Много съм щастлива. Наистина, емоцията беше невероятна", подчерта Бакърджиева.

Тя сподели още, че по време на конкурса е успяла да създаде много приятелства с останалите участнички.

"Всички момичета бяха наистина много положително настроени за конкурса, което всъщност показва феърплея. Нямаше никаква завист, усещаше се само приятелско отношение между нас. Много се радвам, че е така", коментира новата Мис България.

Вижте повече във видеото горе.