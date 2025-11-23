България

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Жена е с опасност за живота

23 ноември 2025, 16:35
Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога
Източник: iStock

Т ежка катастрофа с две коли във Велинград прати трима в болница. 38-годишна жена е транспортирана в болница в Пазарджик с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Там са настанени и двамата шофьори - на 43 и 34 години.

Сигнал за произшествието е получен в полицията в събота малко след полунощ. На място веднага са се отзовали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Извършени са два огледа на местопроизшествието – в тъмната и светлата част от денонощието.

Днес 34-годишният водач е отказал да даде проба за алкохол и наркотични вещества.

Източник: Гергана Куртакова, кореспондент на БТА в Пазарджик    
Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

Тежка катастрофа във Велинград: Трима са в болница, шофьор отказа проба за алкохол и дрога

,

