Свят

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Новината бе потвърдена от адвоката му

22 ноември 2025, 13:08
Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро
Източник: AP/БТА

Б ившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше арестуван днес от федералната полиция, което слага край на продължилия месеци домашен арест, докато той обжалва присъда на Върховния съд за застрашаване на демокрацията в страната. Това предаде "Ройтерс" като се позовава на адвоката на Болсонаро.

Адвокат Селсо Виларди не посочи причина за задържането.

Представител на федералната полиция потвърди, че Болсонаро тази сутрин е преминал медицински прегледи преди влизането в затвора.

Бившият десен лидер беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за планиране на преврат, за да остане на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Съдилищата обаче все още не са издали окончателна заповед за арест по този случай, тъй като Болсонаро не е изчерпал процеса на обжалване.

Повече от 100 дни Болсонаро е под строг домашен арест за нарушаване на предпазните мерки по отделно дело, свързано с предполагаема намеса на САЩ за спиране на наказателното дело срещу него.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който беше приятел с Болсонаро, когато и двамата бяха на поста, определи делото като „лов на вещици“. Той наложи санкции на съдията по делото, както и 50% мита върху вноса на някои бразилски стоки в САЩ, които този месец започна да отменя.

Докато беше под домашен арест, на Болсонаро му беше забранено да използва социални мрежи, но приемаше посещения от политически съюзници.

Очаква се защитата му да поиска разрешение той да изтърпи присъдата си под домашен арест, позовавайки се на здравословни проблеми.

Преди това на Болсонаро беше забранено да се кандидатира за изборна длъжност до 2030 г., след като бразилският изборен съд го призна за виновен в злоупотреби по време на кампанията му за преизбиране през 2022 г.

Източник: БТА/Десислава Иванова    
Болсонаро Бразилия арест
Последвайте ни

По темата

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

Русия съобщи, че е превзела още две селища в в Източна Украйна

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Русия: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

Русия: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

Предлагат по 392 евро за Коледа и Великден за всеки пенсионер

pariteni.bg
Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

Ineos влиза в спираловидна въртележка надолу

carmarket.bg
<p>Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански</p>
Ексклузивно

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански

Преди 5 часа
При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София
Ексклузивно

При спецакция: Иззеха забранени лекарства и хранителни добавки от магазини в София

Преди 3 часа
<p>Русия съобщи за <strong>нова голяма победа</strong> в Източна Украйна</p>
Ексклузивно

Русия съобщи за нова голяма победа в Източна Украйна

Преди 15 минути
22 ноември: Убийството, което разтърси света
Ексклузивно

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Преди 6 часа

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Неочаквано приятелска атмосфера на срещата между Тръмп и&nbsp;Мамдани</p>

В неочаквано приятелска атмосфера премина срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Двамата говориха за споделените си цели за своя роден град и не засегнаха острите си разногласия

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Дара Екимова и Искрата са новата звездна двойка на България! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

<p>Това може да се приеме за<strong>&nbsp;</strong>&bdquo;ситуация, заплашваща оцеляването на Япония&ldquo;</p>

Китай пренесе спора си с Япония за Тайван до ООН

Свят Преди 4 часа

Пекин разглежда самоуправляващия се Тайван като своя територия и не изключва употребата на сила за поемане на контрол над острова

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Свят Преди 5 часа

Тя ще се проведе в Йоханесбург

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Нов скок в цените на зеленчуците, каква е причината

Пари Преди 5 часа

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Свят Преди 5 часа

Американският вицепрезидент заяви, че всеки план за спиране на войната трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Отдаваме почит на двама светци, единият бил воин, българин

Любопитно Преди 6 часа

По време на двегодишното си затворничество в Рим апостол Павел изпратил послание до Филимон, което е запазено в Библията

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Свят Преди 6 часа

Марджъри Тейлър Грийн обяви, че ще се оттегли от мястото си на 5 януари догодина

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 6 часа

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 6 часа

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Любопитно Преди 6 часа

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд

<p>Рай край морето през цялата година</p>

Рай край морето през цялата година

Любопитно Преди 6 часа

Градчето се намира на чудно място, където морето среща хълмовете, за да създаде усещане за уединение и възможност за пълно презареждане

<p>Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град</p>

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Любопитно Преди 6 часа

Изследователи от Руската академия на науките откриха „следи от потопен град“ под езерото Исик Кул в Киргизстан

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

България Преди 7 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, за София – около 16°

<p>Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм</p>

Доналд Туск за саботажа на железопътния транспорт: Руски държавен тероризъм

Свят Преди 15 часа

Туск също така обяви, че ще затвори последното останало руско консулство в Полша

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

Любопитно Преди 15 часа

Тя е гост в новия епизод на подкаста “След Игрите”

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Бритни се облече! Тръгна на разходка из Калифорния (СНИМКИ)

Edna.bg

Актрисата Елеонора Иванова – Нори каза „да“! (СНИМКИ)

Edna.bg

Новият пазач на Александър Исак е "приказен звяр"

Gong.bg

Алберт Попов зае 21-о място в първия манш в Австрия

Gong.bg

Арестуваха бившия бразилски президент Жаир Болсонаро

Nova.bg

Още протести в София заради реформата в паркирането

Nova.bg