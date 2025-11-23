23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

В ранните часове на 23 ноември 2021 г. на автомагистрала „Струма“ край пернишкото село Боснек се случва ужасяващ пътен инцидент, който отнема живота на 45 души, сред които 12 деца. Само седем пътници успяват да се спасят. Това е най-тежката автобусна катастрофа в Европа за последното десетилетие.

Около 2:00 часа през нощта северномакедонски туристически автобус, превозващ група, завръщаща се от уикенд в Истанбул, се движи по АМ „Струма“ в посока София. По неясни първоначално причини превозното средство напуска пътното платно, удря се в мантинелата и избухва в пламъци.

Огънят се разпространява за секунди, оставяйки много от пътниците без шанс за спасение. Оцелелите успяват да излязат, след като разбиват едно от страничните стъкла.

Спасителната операция

На място незабавно пристигат екипи на пожарната, полицията и спешна помощ. Гасенето на пожара и изваждането на телата продължава с часове. Спасените са транспортирани в „Пирогов“ с тежки изгаряния и травми, но в стабилно състояние.

Компрометираната мантинела, липсата на осветление и сложната конфигурация на пътния участък стават обект на интензивно разследване.

Причините – между хипотезите и експертизите

Първоначалните версии включват човешка грешка, висока скорост, заспиване на шофьора или неправилно поставена мантинела. Разследването установява, че автобусът се е ударил странично в предпазния парапет, след което резервоарът е избухнал.

Не са открити данни за техническа неизправност, но критики са отправени към начина, по който е обезопасен пътният участък. Инцидентът предизвиква силен обществен дебат за състоянието на пътищата, безопасността на транспорта и контрола върху автобусните фирми в региона.

24 ноември е обявен за ден на национален траур в България и Северна Македония. Президентите и премиерите на двете държави изразяват съболезнования и заедно посещават мястото на трагедията, което се превръща в символ на единство и споделена болка.

Европейски лидери също отправят съпричастност и призиви за по-строги мерки за безопасност по пътищата.

Последствия и поуки

След катастрофата започват проверки на автобусни компании, анализ на критични участъци по магистралите и препоръки за промени в инфраструктурата – по-добра маркировка, модерни мантинели и засилено видеонаблюдение.

