Свят

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

19 август 2025, 18:34
Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван
Източник: iStock/GettyImages

Н аскоро хакерската група Blackmoon публикува десетки документи за напредъка на „Меч“ – руски научноизследователски проект. Той има за цел да създаде автоматизирана система за командване на въздушно-десантните войски на Китайската народноосвободителна армия (НОАК), съобщава „Инсайдър“.

Тези системи са предназначени за управление и координиране на въздушно-десантни операции, включително осигуряване на сигурно предаване на данни, обмен на информация на оперативно и тактическо ниво, планиране на мисии и определяне на цели. Целта на проекта е проста: да се даде възможност на Китай да нахлуе в Тайван. Това потвърждава опасенията на НАТО от китайско-руски съюз.

Нов китайски военен кораб дебютира в оспорвани води

Според военни анализатори въздушна атака от страна на китайските военни срещу Тайван е малко вероятна, тъй като неизбежно би довела до големи загуби. Въпреки това тя не може да бъде напълно изключена. Руски митнически документи, с които „Инсайдър“ разполага, доказват, че пратка на стойност над 4,2 милиона евро, включително „продукти за военна употреба“, е била изпратена от Русия до Китай през 2024 г. и че подобни, но по-малки пратки са били извършвани още през 2020 г.

„Инсайдър“ се е сдобил и с планове за обучение на китайски специалисти, включително програма за предоставяне на около 60 войници от НОАК на над 430 часа теоретично и практическо обучение по радиостанции и широколентови телекомуникационни системи за военни превозни средства. Високопоставени представители от двете страни участват в това партньорство от 2023 г., когато делегация от 17 китайски служители бе в Москва, за да работи по проекта. Сред тях бяха заместник-началникът на отдела за въоръжение и военна техника на китайските военновъздушни сили и заместник-началникът на Главната дирекция за развитие на въоръжение и военна техника към Централната военна комисия на Китай. През 2024 г. Пекин беше домакин на подобна среща.

Китайският съперник на американския изтребител F-35 е заснет във въздуха

От икономическа гледна точка логиката на тези споразумения между Русия и Китай е ясна. Докато Москва не е в състояние да произвежда рентабилно военно оборудване поради прекъснати вериги за доставки и липсата на голям пазар за компоненти, нейните програмисти и експерти по оптимизация остават високо ценени. От тайванска страна властите и населението имат огромни опасения за следващите месеци.

Източник: БГНЕС    
Тайван Русия война Китай
Последвайте ни
Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 10 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 12 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 11 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 11 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 9 минути

Вики вдигнала температура в края на октомври

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Свят Преди 1 час

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Свят Преди 2 часа

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време

<p>Какво е калориен дефицит и как да го постигнем</p>

Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Любопитно Преди 2 часа

Ето как безопасно да останете в дефицит

<p>Автралийски инфлуенсър отива на съд за смъртта на новородено</p>

Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

Свят Преди 3 часа

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

България Преди 3 часа

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев

Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Свят Преди 3 часа

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна

<p>Почина легендарният каскадьор, подпален заради обложка на Pink Floyd</p>

Почина Рони Рондел-младши – легендарният каскадьор, запален за обложка на Pink Floyd

Свят Преди 3 часа

Рондел-младши е издъхнал на 88-годишна възраст

Русия върна телата на 1000 украински войници

Русия върна телата на 1000 украински войници

Свят Преди 3 часа

Предстои да бъдат извършени изследвания за идентифициране на останките

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

България Преди 3 часа

Премиерът обсъди с европейски лидери резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

България Преди 3 часа

Борисов: С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

България Преди 3 часа

Пътни полицаи са установили трима водачи, движещи се в аварийната лента

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Свят Преди 3 часа

Сценаристът и режисьор Джеф Баена почина на 47-годишна възраст на 3 януари

Швейцария предлага имунитет на Путин

Швейцария предлага имунитет на Путин

Свят Преди 3 часа

Швейцария определи правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

България Преди 4 часа

"Първата линейка е била напълно оборудвана", разкриват от министерството

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Любопитно Преди 4 часа

Звездата бе в компанията на приятеля си, 28-годишния бивш футболист Акийм Морис, както и на дъщерите си

Всичко от днес

От мрежата

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Победителят в "Игри на волята" Рълев показа мистериозна красавица (СНИМКИ)

Edna.bg

На 92 и по бански: Джоан Колинс блести и зашеметява (СНИМКИ)

Edna.bg

Лийдс постигна договорка с Милан за привличането на крило

Gong.bg

Нападател на Интер ще тренира с юношите, докато чака трансфер

Gong.bg

Тръмп по Fox News: Зеленски трябва да бъде гъвкав в преговорите

Nova.bg

Ключовите изводи от разговорите между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС

Nova.bg