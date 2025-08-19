Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Н аскоро хакерската група Blackmoon публикува десетки документи за напредъка на „Меч“ – руски научноизследователски проект. Той има за цел да създаде автоматизирана система за командване на въздушно-десантните войски на Китайската народноосвободителна армия (НОАК), съобщава „Инсайдър“.

Тези системи са предназначени за управление и координиране на въздушно-десантни операции, включително осигуряване на сигурно предаване на данни, обмен на информация на оперативно и тактическо ниво, планиране на мисии и определяне на цели. Целта на проекта е проста: да се даде възможност на Китай да нахлуе в Тайван. Това потвърждава опасенията на НАТО от китайско-руски съюз.

Според военни анализатори въздушна атака от страна на китайските военни срещу Тайван е малко вероятна, тъй като неизбежно би довела до големи загуби. Въпреки това тя не може да бъде напълно изключена. Руски митнически документи, с които „Инсайдър“ разполага, доказват, че пратка на стойност над 4,2 милиона евро, включително „продукти за военна употреба“, е била изпратена от Русия до Китай през 2024 г. и че подобни, но по-малки пратки са били извършвани още през 2020 г.

„Инсайдър“ се е сдобил и с планове за обучение на китайски специалисти, включително програма за предоставяне на около 60 войници от НОАК на над 430 часа теоретично и практическо обучение по радиостанции и широколентови телекомуникационни системи за военни превозни средства. Високопоставени представители от двете страни участват в това партньорство от 2023 г., когато делегация от 17 китайски служители бе в Москва, за да работи по проекта. Сред тях бяха заместник-началникът на отдела за въоръжение и военна техника на китайските военновъздушни сили и заместник-началникът на Главната дирекция за развитие на въоръжение и военна техника към Централната военна комисия на Китай. През 2024 г. Пекин беше домакин на подобна среща.

От икономическа гледна точка логиката на тези споразумения между Русия и Китай е ясна. Докато Москва не е в състояние да произвежда рентабилно военно оборудване поради прекъснати вериги за доставки и липсата на голям пазар за компоненти, нейните програмисти и експерти по оптимизация остават високо ценени. От тайванска страна властите и населението имат огромни опасения за следващите месеци.