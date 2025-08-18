Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Свят

18 август 2025, 22:13
Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

Путин получи всичко, което искаше

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

П резидентът Доналд Тръмп започна срещата си с европейските лидери за прекратяване на войната в Украйна, като отправи комплименти към тях.

"Целта е много проста – искаме да спрем убийствата и да сложим край на конфликта", каза Тръмп, който преди това посрещна в Белия дом и говори на четири очи с украинския президент Володимир Зеленски.

"Обсъдихме много въпроси", коментира пред европейските лидери Тръмп.

След представянето той направи забележка за тенa на германския канцлер Фридрих Мерц:

"Откъде е този тен?" и определи президентката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като "по-влиятелна от всички тук на масата".

Преди това американският президент и пристигналите във Вашингтон европейски лидери се подредиха за обща снимка в Белия дом, демонстрирайки солидарност пред медиите, предаде "Асошиейтед прес".

Докато стояха пред камерите и фотографите, Тръмп им посочи картина, на която е изобразен вдигнал юмрук, след като оцеля при опит за убийството му по време на миналогодишната кампания за президентските избори.

"Това не беше добър ден. Не беше добър ден. Виждате ли снимката?", заяви той.

На срещата присъстват украинският президент Володимир Зеленски, президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, президентът на Финландия Александер Стуб, френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

