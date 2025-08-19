Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Д жак Шлосберг, внукът на покойния президент Джон Ф. Кенеди, наскоро сподели видео в Instagram, в което се появява с руса перука и чете на глас писмото на първата дама Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин, открито иронизирайки го.

„Нюзуик“ съобщава, че е потърсил за коментар както представител на Мелания Тръмп, така и самия Шлосберг по имейл извън редовното работно време.

Защо това е важно

В публикувано в социалните мрежи писмо първата дама Мелания Тръмп призова Путин „сам да възстанови“ „мелодичния смях“ на децата, живеещи в условията на почти три години и половина пълномащабна война в Украйна.

Писмото беше публикувано след срещата на президента Доналд Тръмп с Владимир Путин в Аляска. Преговорите се проведоха на фона на влошени отношения заради отказа на Русия да подпише договор за прекратяване на огъня, договорен с посредничеството на САЩ. Макар че не беше постигнато споразумение, Тръмп определи срещата като „полезна“, обявявайки промяна в позицията си и заявявайки, че ще премине направо към договаряне на трайно мирно споразумение.

Украйна нееднократно подчертава, че целта ѝ е окончателно прекратяване на войната, започнала след руската инвазия през 2022 г.

Какво трябва да знаете

32-годишният Джак Шлосберг е възпитаник на Харвард. Той е син на Каролайн Кенеди – единственото оцеляло дете на президента Кенеди – и на съпруга ѝ Едуин Шлосберг. Известен е със своите сатирични и често вирусни публикации в социалните мрежи, насочени срещу Доналд Тръмп и американската политика.

Във видеото, което вече има над 200 000 гледания, Шлосберг носи руса перука и имитира акцента на Мелания Тръмп, докато чете писмото ѝ. В края на записа той заявява: „Какво казвам, това няма смисъл. Моля, бъдете по-конкретна, госпожице Мелания Тръмп.“

Това видео се вписва в обичайната му линия на съдържание. В миналото Шлосберг е публикувал и други сатирични клипове, включително имитация на прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит.

Как реагираха хората

Писмото на Мелания Тръмп предизвика смесени реакции – някои критикуваха жеста ѝ, а други изразиха подкрепа.

Джак Шлосберг, във видеото си: „Това беше моят драматичен прочит на писмото на Мелания Тръмп до президента Путин. Не мисля, че имаше някакъв смисъл, не мисля, че казваше нещо... Много объркващо писмо, много объркващо послание, не чак толкова объркващ конфликт в Украйна.“

Мелания Тръмп, в писмото си до Владимир Путин: „Една проста, но дълбока концепция, г-н Путин, както съм сигурна, че ще се съгласите, е, че потомците на всяко поколение започват живота си с чистота – невинност, която стои над географията, правителството и идеологията... Защитавайки невинността на тези деца, вие ще направите повече от това да служите само на Русия – вие ще служите на самото човечество. Такава смела идея надхвърля всяко човешко разделение и вие, г-н Путин, сте годни да осъществите тази визия с един щрих на перото днес.“

Коментари в X (бивш Twitter):

@JohnMcCloy (над 180 000 гледания): „Путин получи писмо от първата дама Мелания Тръмп, с което го моли да прекрати войната за безопасността на децата. Обзалагам се, че е било много въздействащо и е означавало много, идвайки от Мелания Тръмп.“

@DesireeAmerica4 (над 15 000 гледания): „Това е най-дипломатичното ѝ, най-хуманистичното ѝ послание досега. И показва защо тя тихомълком служи като един от най-дълбоките съветници на Тръмп и първа дама.“

@TheMaineWonk (над 84 000 гледания): „Тръмп е толкова зле, че е ангажирал Мелания да се опита да върне Путин на масата за преговори. Жалко!“​