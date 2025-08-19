Любопитно

Какво е „сив развод" и защо експертите казват, че зачестява

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

19 август 2025, 17:19
Какво е „сив развод" и защо експертите казват, че зачестява
З а съжаление, не е рядкост един брак да започне да се пропуква няколко години след романтичната церемония и разрязването на тортата. Може би вече сте чували често цитираното твърдение, че около половината бракове завършват с развод, но вероятно не знаете в кой етап от живота това се случва най-често.

Оказва се, че „сиви разводи“  бележат сериозен ръст през последните десетилетия.

Но какво е "сив развод"?

Терминът се отнася за разтрогване на брак за двойки на възраст 50 и повече години, често след десетилетия брак. Това е термин, използван за описване на нарастваща тенденция на разводи по-късно в живота, обикновено включващи двойки с дълбоко преплетени животи. Нарича се "сив" , защото често се отнася до двойки със сива коса или такива в по-късни етапи от живота. 

Ръст на "сивия развод"

През 1990 г. едва 8,7% от всички разводи са били сред хора на 50 и повече години, докато през 2019 г. този дял вече достига 36%, сочи проучване, публикувано в The Journals of Gerontology, чийто съавтор е Сюзън Браун, професор по социология в Държавния университет „Боулинг Грийн“.

Според Браун има няколко основни причини за тази тенденция. Една от тях е, че голяма част от тези разводи идват именно от поколението на бейби бумърите – хората, родени между 1946 и 1964 г. – които преживяват т.нар. „революция на разводите“ през 70-те години в САЩ. Тогава раздялата вече се възприема като социално приемлив и достъпен изход от нещастен брак.

Променящите се нагласи съвпадат и с по-голямата финансова и лична независимост на жените. С приемането на дял IX през 1972 г. и Закона за равните възможности за кредитиране през 1974 г., те получават достъп до образование, работа и финансова самостоятелност, каквито преди са били немислими.

„Жените вече имат избор, който преди просто не съществуваше“, обяснява д-р Кели Сичи, професор по човешко развитие и семейни науки в Държавния университет в Кент. „Днес благодарение на образованието и професиите си те могат да напуснат брак, в който не са щастливи.“

Друг фактор е, че някои от тези хора вече имат по един развод зад гърба си. Според Браун бумърите, които са се оженили млади и са се развели през 70-те, често се разделят и втори път, тъй като вторите бракове статистически са по-малко стабилни. „Ако веднъж сте преминали през развод, вашето усещане, че бракът е нещо „до живот“, вече не е толкова силно,“ добавя Сичи.

Продължителността на живота също има значение. Според данни на CDC средната възраст е нараснала от 70 години през 1960 г. до 77,5 години през 2022 г. Това прави перспективата да прекараш още десетилетия в труден и неудовлетворяващ брак далеч по-малко привлекателна. „Когато бракът след 50-те изисква повече грижи и усилия, а човек вече не е доволен от връзката, обещанието „в здраве и болест“ губи тежест,“ казва Сичи.

И, разбира се, хората се променят през целия си живот. Различни цели, ценности и приоритети могат постепенно да отдалечат партньорите, докато накрая връзката не издържи. „Всъщност това е най-честата причина за „сив развод“ – не изневяра или друго драматично събитие, а просто фактът, че двама души вече не вървят в една посока“, допълва Браун.

Разводът никога не е лесен, но когато се случи в по-късна възраст, предизвикателствата са особени. Колкото по-дълго двама души са споделяли живота си, толкова по-трудно е да се разделят емоционално и финансово. Освен това възрастните имат по-малко време да се възстановят от последствията на развода, като изследвания показват, че адаптацията им отнема почти два пъти по-дълго в сравнение с по-младите. Жените често са изправени пред още по-големи трудности заради съществуващата разлика в доходите и натрупаното богатство между половете.

 

За да преминете през този процес по-здравословно, е важно да предприемете целенасочени стъпки:

  • Изградете мрежа за подкрепа. Поддържането на връзка с приятели и близки намалява усещането за изолация и помага за психичното равновесие.
  • Потърсете терапия. Специалист може да ви помогне да се справите с болката, да овладеете стреса и да възстановите увереността си.
  • Направете финансов план. Консултация със съветник или използването на достъпни ресурси ще ви ориентира в управлението на бюджета и активите.
  • Прегледайте здравните си нужди. Актуализирайте пълномощните документи и застрахователното си покритие.
  • Насочете поглед напред. Поставете си цели за новия етап от живота — било то ново хоби, пътуване или личностно развитие.

Макар и болезнен, сивият развод може да бъде и възможност за ново начало и себеоткриване. Изборът да поставиш себе си на първо място е смелост — а истинското щастие не зависи от това дали си женен.

Източник: Womens Health Mag    
