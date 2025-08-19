Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Р уският президент Владимир Путин е предложил Москова като място за евентуална среща с украинския си колега Володимир Зеленски.

Това съобщиха два източника, запознати с телефонния разговор между американския президент Доналд Тръмп и Путин.

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

„По време на разговора в понеделник Путин предложи Москва,“ каза единият от тях пред АФП.

След като Тръмп го попитал Зеленски обаче категорично е отговорил с „не“.

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Президентът на САЩ изненадващо прекъсна срещата си в Белия дом с европейските лидери и Зеленски, за да информира Путин за хода на преговорите. Двамата с руския държавен глава говориха близо 40 мин. После Тръмп отново разговаря с европейските лидери и Зеленски в Овалния кабинет.