Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

Т ова е едно сексуално желание, което вероятно си струва да потиснете.

Докато американците – статистически погледнато – постепенно губят интерес към секса, една особено рискова практика печели популярност. Тя е нормализирана от порнографията, въпреки че участието в нея крие потенциално фатални последици.

И макар на пръв поглед да изглежда като своеобразно забавление за онези, които я практикуват, всъщност може да доведе до сериозни мозъчни увреждания – като ефектите не винаги се проявяват веднага, а могат да настъпят дни, седмици или дори години по-късно.

Why So Many Women Are Experimenting With Breath Play—And How To Try It Safely https://t.co/kUtBtraZXk — Women's Health (@WomensHealthMag) August 12, 2025

Още по-тревожно е, че според експерти рискът нараства с всяко следващо прилагане на този акт. Проучване, публикувано тази седмица в списание "Архиви на сексуалното поведение", установява, че повече от половината австралийци на възраст до 35 години съобщават, че са били удушавани от партньор по време на секс.

Сексуалното удушаване представлява натиск върху врата и ограничаване на кръвния поток или дишането с цел „засилване“ на сексуалното преживяване. То често включва динамика на доминация и подчинение, както и използването на ръце, крака или предмети като колани и въжета.

В сексуалните практики и в порнографията това често се нарича „задавяне“ – макар че медицинският термин описва друго: частично запушване на трахеята.

Експертите обаче подчертават колко опасно е всъщност удушаването – независимо дали изглежда „леко“ и без значение дали и на двамата партньори им харесва в момента.

Колко опасно е удушаването по време на секс?

„Няма начин да се удушавате без риск“, предупреждава д-р Деби Хербеник, професор по обществено здраве в Университета на Индиана, в скорошна презентация. „Макар смъртните случаи от удушаване по взаимно съгласие да са редки, те се случват.“

Специалистите описват шията като „изключително крехка“ и обясняват, че дори краткотрайното ограничаване на кръвния поток към мозъка може да причини трайни увреждания.

Достатъчна е дори „относително малка“ сила – колкото за отваряне на кен с газирана напитка – за да доведе до загуба на съзнание и риск от мозъчно увреждане.

Сред непосредствените последствия от сексуалното удушаване са посиняване или подуване на врата, зрителни нарушения, замайване, световъртеж и затруднено преглъщане.

При хора с високо кръвно налягане загубата на съзнание може да настъпи само за четири секунди. Изследователи от Университета в Бангор и лекари от Службата за мозъчни травми в Северен Уелс твърдят, че това е сигурен признак за леко мозъчно увреждане. Докато припадък може да настъпи за секунди, смърт или парализа са възможни само минути след удушаването.

Дългосрочни последици

Усложненията невинаги се проявяват веднага – възможно е да се развият дни, седмици или дори години по-късно. Сред тях са промяна в гласа, инконтиненция, гърчове, проблеми с паметта, концентрацията и вземането на решения, депресия, тревожност и дори спонтанен аборт.

Натрупват се и доказателства, че подобно на повтарящи се травми на главата, мозъчните увреждания вследствие на сексуално удушаване могат да се кумулират и да доведат до дългосрочни когнитивни проблеми.

„Рисковете, свързани с мозъчно увреждане, се увеличават с всяко следващо удушаване“, казва съавторът на изследването Хедър Дъглас от Юридическия факултет на Университета в Мелбърн.

„Това е подобно на мозъчна травма – уврежданията се натрупват. Спонтанен аборт може да настъпи седмици или месеци по-късно. Удушаването може да доведе до инсулт, а също и до постепенно отслабване на паметта.“

Проучване от 2022 г. установи, че удушаването – включително като част от домашното насилие – е втората най-честа причина за инсулт при жени под 40 години. Според други изследвания то е по-опасно дори от удавянето, защото едновременно засяга както кръвния, така и въздушния поток.

В статия, публикувана през май тази година, са сравнени кръвни проби на жени, които са били удушавани поне четири пъти в рамките на месец, с тези на жени без подобен опит. При първата група се наблюдават значително повишени нива на S100B – маркер за мозъчно увреждане.

Ролята на порнографията и законодателните мерки

Специалистите смятат, че скокът в случаите на удушаване се дължи отчасти на популяризирането на акта чрез порнофилми.

Това лято Обединеното кралство обяви, че ще криминализира порнографията, показваща удушаване, след като независим преглед стигна до извода, че то е превърнато в „сексуална норма“ и се възприема като „безопасен“ акт.

Д-р Хербеник подчертава, че концепцията за „груб секс“ се е разширила значително – отвъд лекото пляскане, дърпането на коса или ухапванията – и вече включва удушаване, шамари по лицето, торса и гениталиите, а понякога дори удари с юмрук. Все по-често жените биват ранявани или убивани в ситуации, които на пръв поглед изглеждат взаимно съгласувани.

През 1996 г. във Великобритания средно по две жени годишно са били убивани или тежко наранявани по време на така наречен „груб секс по взаимно съгласие“. До 2016 г. обаче броят им вече е достигнал 20.

Необходимост от образование и разговори за съгласие

Авторите на последното изследване изразяват надежда, че резултатите ще помогнат да се повиши информираността сред младите хора относно рисковете от сексуалното удушаване и ще насърчат по-откритите разговори за съгласието.

„Необходими са образователни стратегии без стигматизация, за да се ангажират младите хора и да придобият по-добро разбиране за рисковете, както и за начините да договарят съгласие и безопасност при сексуалните практики“, заключават изследователите.