Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

А пелативен съд – София потвърди наложената парична гаранция на Димитър Вълканов, обвинен заедно с братята Митко и Радослав Лебешковски за отвличането на двама души - Ивайло Петров и Божидар Марков.

Вълканов се предаде на 8 август в полицията, след като бе обявен за издирване. Той бе задържан за срок до 72 часа, а Софийски градски съд не уважи искането на прокуратурата за постоянния му арест и му наложи 10 хиляди лева парична гаранция. Прокуратурата обаче обжалва определението.

Апелативният състав заяви, че споделя частично изводите на първата инстанция, като отбеляза, че може да се направи предположение за съпричастност на Вълканов към престъплението, което се подкрепя от свидетелски показания и експертизи.

Съдът отбелязва, че изчезналите са имали уговорена среща с Вълканов в близост до търговски център в София. Следите им се губят оттам, като от камери се наблюдава, че са в автомобил, управляван от Вълканов, а после се прехвърлят в друга кола, в която са се намирали други двама обвиняеми по делото. Намерена е и кръв, като предстоят допълнителна експертизи.

Според съда не са налице данни, че Вълканов може да извърши престъпление или да се укрие. Също така отбелязва, че двамата мъже не са открити и това не дава отговор на множество въпроси, включително дали се касае за извършено престъпление или не.

Лъчезар Таков, адвокат на обвиняемия посочи, че анализът на фактите от прокуратурата не са подкрепени от доказателства и няма достатъчно данни за отвличане. Той добави, че Вълканов е дал обяснения и е разказал за отношенията си с двамата изчезнали. Също така отбеляза, че клиентът му има здравословни проблеми.