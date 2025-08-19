Свят

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Тръмп отхвърли възможността Украйна да се присъедини към НАТО.

19 август 2025, 16:19
Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че се надява руският му колега да продължи по пътя към прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно Владимир Путин да не иска да сключи сделка, предаде "Ройтерс".

Украйна: Това е доказателство, че Путин не иска мир

"Честно казано, не мисля, че ще възникне проблем. Мисля, че Путин е изморен от това. Мисля, че всички са изморени, но никога не се знае", каза Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели" по телевизия "Фокс Нюз".

"През следващите две седмици ще разберем какво мисли президентът Путин. Възможно е той да не иска да сключи сделка", заяви американският държавен глава и добави, че в такъв случай руският му колега ще се окаже в "тежка ситуация".

"Когато става дума за сигурността, европейските съюзници, с които се срещнах в Белия дом в понеделник, са готови да изпратят свои войски на терен," каза Тръмп и добави: "Ние сме готови да им помогнем с определени неща, най-вече по въздух, защото никой няма възможностите, които имаме ние."

Той категорично увери, че американски сухопътни войски няма да бъдат разполагани на украинска територия, и отхвърли възможността Украйна да се присъедини към НАТО.

По думите му, Франция, Германия и Великобритания са готови да изпратят свои войници.

"Не мисля, че това ще е проблем. Честно казано, смятам, че Путин е уморен от тази война," подчерта Тръмп.

Той обяви, че работи за организиране на двустранна среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, последвана от тристранна, на която самият той ще се включи.

"Говорих с президента Путин, опитваме се да организираме среща със Зеленски. Ако се получи, тогава ще се включа и ще финализираме нещата," каза Тръмп.

Според него Украйна трябва да приеме, че няма да си върне изгубените територии, включително Донбас.

"Виждали сте картата – голяма част от територията е завзета и контролирана от Русия. Донбас в момента е 79% под руски контрол," заяви Тръмп.

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

"Това е война, а Русия е мощна военна държава – много по-голяма от Украйна. Не можеш да се изправиш срещу страна, която е десет пъти по-голяма от теб," посочи Тръмп.

Според него Киев трябва да прояви гъвкавост: "Украйна ще си върне живота – ще спре да губи хора и ще запази значителна част от земите си. Те ще получат мир."

Източник: БГНЕС, БТА, Валерия Динкова    
Русия война Украйна Путин Тръмп
