Свят

Почина Рони Рондел-младши – легендарният каскадьор, запален за обложка на Pink Floyd

Рондел-младши е издъхнал на 88-годишна възраст

19 август 2025, 15:36
Почина Рони Рондел-младши – легендарният каскадьор, запален за обложка на Pink Floyd
Източник: Getty Images

В етеранът каскадьор Рони Рондел-младши, известен с това, че беше подпален за корицата на албума на Pink Floyd „Wish You Were Here“, е починал, съобщи семейството му.

Рондел-младши, участвал в десетки холивудски продукции, сред които „Как беше завладян Западът“, „Ледена станция Зебра“, „Туистър“ и „Матрицата: Презареждане“, е издъхнал на 88-годишна възраст. Той е починал в дом за възрастни хора в Осейдж Бийч, щата Мисури, по-рано тази седмица, се казва в изявление на близките му, публикувано на уебсайта на погребалните домове „Хеджис-Скот-Милард“.

На обложката на култовия албум на британската рок група от 1975 г. Рондел е заснет в образа на бизнесмен, обхванат от пламъци. По време на снимките в студиото на Warner Bros в Бърбанк, Калифорния, огънят е опърлил мустаците му, съобщава The Hollywood Reporter.

Освен впечатляващата си филмова кариера, Рондел-младши се изявява и в редица телевизионни продукции. Той е известен със смелостта си и майсторството при изпълнението на каскади, включващи гмуркане, гимнастика и полети с делтапланер.

Сред най-запомнящите се сцени е рискованият му скок от горящ, преобръщащ се стълб в приключенския филм от 1963 г. „Кралете на слънцето“. Две години по-късно зрителите могат да го видят да лети с главата надолу над оръдие в уестърна „Шенандоа“ (1965).

Филмографията му включва още класики като „Диамантите са вечни“ (1971) от поредицата за Джеймс Бонд, „Пламтящи седла“ на Мел Брукс (1974), „Смъртоносно оръжие“ (1987), „Телма и Луиз“ (1991), „Скорост“ (1994) и „Стар Трек: Първи контакт“ (1996).

През 2003 г. Рондел се завръща от пенсия специално за участие в зрелищната автомобилна гонитба в „Матрицата: Презареждане“, където координатор на каскадите е неговият син Ар Рондел.

Талантът и любовта към киното са в кръвта му. Баща му, Роналд Р. Рондел, започва като статист и стига до асистент-режисьор във филми като „Около света за 80 дни“ и в различни телевизионни продукции. Един от синовете му – Р. А. Рондел – също изгражда кариера като каскадьор и координатор. Другият му син, Рийд Рондел, загива трагично през 1985 г. на 22-годишна възраст при катастрофа с хеликоптер в Калифорния по време на снимките на телевизионния сериал „Въздушен вълк“.

Роден в Холивуд през 1937 г., Рондел се отличава още в училище с уменията си в гимнастиката и скоковете във вода, преди да постъпи във ВМС на САЩ, където се специализира във водолазно гмуркане и обезвреждане на мини.

Кино кариерата му започва като статист, но скоро се утвърждава като каскадьор. Впоследствие става съосновател на Stunts Unlimited – компания, която обединява най-добрите мотоциклетни състезатели, каскадьори с автомобили, ездачи, пилоти, специалисти по въздушна техника и хореографи на бойни сцени.

Рони Рондел-младши оставя след себе си съпругата си Мери Рондел, с която са заедно 56 години, сина си Р. А. Рондел, както и внуци и правнуци.

Източник: news.sky.com    
Рони Рондел-младши Каскадьор Пинк Флойд Wish You Were Here Починал Холивуд Филмова кариера
