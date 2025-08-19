България

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

19 август 2025, 16:53
"Животът ми се превърна в кошмар": Пореден шофьор с фалшиво положителен тест за наркотици

М ъж на 21 години е задържан, след като е нанесъл удари на жена и полицай, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград. 

Оттам информираха, че около 20:00 часа снощи 32-годишен мъж е подал сигнал в полицията, че мъж е влязъл в дома на 31-годишната му сестра в кубратското село Беловец. Мъжът, във видимо нетрезво състояние, ѝ нанесъл удари с юмруци и шамари.

Българка е била намушкана 10 пъти с нож и пребита със стол в Гърция

Пристигналият на място полицейски екип е установил бившия приятел на пострадалата – криминално проявен 21-годишен от Беловец. След отправени разпореждания от униформените служители мъжът ударил по ръката един от тях. Задържан е в сградата на Районното управление в Кубрат. Пробата му с дрегер е отчела 2,57 промила алкохол. Започнато е досъдебно производство, информираха от ОД на МВР. 

Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

Вчера в сградата на Районното управление в Лозница беше задържан мъж, който се издирваше от полицията в Разград след случай на домашно насилие. 

Източник: БТА, Ванеса Димитрова    
полиция Разград жена насилие
