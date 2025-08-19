Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

Край на промоциите или по-ниски цени: До какво ще доведе Законът за храните

З а забрана за отглеждането на телета в клетки призоваха граждани и активисти, които се събраха пред сградата на Народното събрание днес. Инициативата е организирана от организацията „Невидими животни“, която внесе в парламента 110 000 подписа с искане за законодателна забрана на клетките за телета. Според активистите модерното и по-естествено за телетата групово отглеждане е хуманното.

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас в средните и по-големи индустриални ферми за мляко, каза пред журналисти председателят на "Невидими животни" Стефан Димитров.

След раждането телето се затваря в клетка, в която то е заключено, в която едва може да се обърне, не може да излезе, да тича, да бъде сред други телета, посочи той.

Вместо това телето има детство в бетонна килия или зад железни решетки, каза Димитров.

Забраната трябва да се направи е в Закона за ветеринарномедицинската дейност, отбеляза той и добави, че депутати са заявили подкрепа за каузата. Петицията трябва да бъде обсъдена в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и в Комисията по земеделието, храните и горите, след което да бъде инициирана законодателна промяна.

Фермери също подкрепят инициативата. Привърженик на груповото отглеждане на телета е Господин Иванов, животновъд от Карнобат. По този начин телетата ще са по-щастливи и ще се чувстват по-добре, каза той пред БТА. И добави, че възнамерява да инвестира в групово отглеждане и хранене с робот.

Акцията бе подкрепена и от депутати от различни парламентарни групи. Животните не могат да говорят и ние трябва да ги подкрепяме, каза депутатът от парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Габриел Вълков. Хуманното отношение към децата и хората върви заедно с хуманното отношение към животните, заяви Цветан Предов от "Има такъв народ".