Свят

Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника

19 август 2025, 17:26
Обвиниха български шофьор за убийство на пътя в Гърция
Източник: iStock/Guliver Images

Г ръцката прокуратура повдигна обвинение в убийство по непредпазливост, причиняване на сериозна телесна повреда по непредпазливост и опасно управление на моторно превозно средство на българския водач на товарен автомобил, който вчера участва в тежка катастрофа край град Комотини, Северна Гърция, в която загинаха трима души, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника в стабилно състояние. Той е опериран и когато състоянието му го позволява, ще му бъдат взети показания за обстоятелствата на инцидента.

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Тежката катастрофа стана вчера по обяд в близост до пункт за пътни такси на магистралата „Егнатия“ край Комотини. Камионът, управляван от българския гражданин, е ударил лек автомобил, който се е запалил. В резултат на пожара в автомобила са загинали трима души, а 49-годишна жена е сериозно ранена, но се лекува без опасност за живота.  При катастрофата е бил засегнат и втори автомобил, в който са пътували роднини на жертвите, но те са успели да напуснат превозното средство навреме.

При засега неуточнени обстоятелства един от двата автомобила е бил спрял или се е движел с ниска скорост на около 600 м от пункта за пътни такси, когато е бил ударен от камиона.

Вчера „Прото тема“ съобщи, че жертвите са албански граждани. Според информацията в камиона е пътувал още един българин, който също е хоспитализиран.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Гърция катастрофа
Последвайте ни
Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

Опасният сексуален акт, който води до инсулт, гърчове и парализа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 10 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 12 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 11 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 11 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Русия помага на Китай за нахлуване в Тайван

Свят Преди 13 минути

„Инсайдър“ се е сдобил с планове за обучение на китайски специалисти

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Любопитно Преди 1 час

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

<p>Автралийски инфлуенсър отива на съд за смъртта на новородено</p>

Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

Свят Преди 3 часа

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

България Преди 3 часа

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев

Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Свят Преди 3 часа

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна

<p>Почина легендарният каскадьор, подпален заради обложка на Pink Floyd</p>

Почина Рони Рондел-младши – легендарният каскадьор, запален за обложка на Pink Floyd

Свят Преди 3 часа

Рондел-младши е издъхнал на 88-годишна възраст

Русия върна телата на 1000 украински войници

Русия върна телата на 1000 украински войници

Свят Преди 3 часа

Предстои да бъдат извършени изследвания за идентифициране на останките

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

България Преди 3 часа

Премиерът обсъди с европейски лидери резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

България Преди 3 часа

Борисов: С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

България Преди 3 часа

Пътни полицаи са установили трима водачи, движещи се в аварийната лента

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Свят Преди 3 часа

Сценаристът и режисьор Джеф Баена почина на 47-годишна възраст на 3 януари

Швейцария предлага имунитет на Путин

Швейцария предлага имунитет на Путин

Свят Преди 3 часа

Швейцария определи правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

България Преди 4 часа

"Първата линейка е била напълно оборудвана", разкриват от министерството

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Любопитно Преди 4 часа

Звездата бе в компанията на приятеля си, 28-годишния бивш футболист Акийм Морис, както и на дъщерите си

Борисов: Съвместните усилия на България и Турция срещу нелегалната миграция вече дават резултати

Борисов: Съвместните усилия на България и Турция срещу нелегалната миграция вече дават резултати

България Преди 4 часа

Има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към страната ни, заяви той

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

България Преди 4 часа

Младежът е задържан за срок до 24 часа

Всичко от днес

От мрежата

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Победителят в "Игри на волята" Рълев показа мистериозна красавица (СНИМКИ)

Edna.bg

На 92 и по бански: Джоан Колинс блести и зашеметява (СНИМКИ)

Edna.bg

Лийдс постигна договорка с Милан за привличането на крило

Gong.bg

Нападател на Интер ще тренира с юношите, докато чака трансфер

Gong.bg

Тръмп по Fox News: Зеленски трябва да бъде гъвкав в преговорите

Nova.bg

Ключовите изводи от разговорите между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС

Nova.bg