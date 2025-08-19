Скандал с домашни раждания: австралийска „гуру“ обвинена за смъртта на бебе

А встралийска акушерка и инфлуенсър беше обвинена в непредумишлено убийство заради смъртта на бебе, за което е помагала да се роди при домашно раждане, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Ойебола Коксън, самостоятелно практикуваща акушерка, застъпник на „естествените“ домашни раждания пред своите 40 000 последователи в социалните мрежи, е била повикана в дом в квартал Уолсенд, Нов Южен Уелс, през октомври миналата година.

Според обвинението, 36-годишната жена

пренебрегнала признаци на усложнения и настояванията на майката да бъде закарана в болница, като я оставила да ражда у дома в продължение на цели два дни.

Впоследствие родилката била отведена в болницата „Джон Хънтър“ в Нюкасъл, където бебето било извадено чрез спешно цезарово сечение.

И майката, и новороденото получили сериозни медицински усложнения, а момченцето починало осем дни по-късно.

Ойебола Коксън, родена в Италия, от години популяризира в Instagram профила си Mamma Informata „позитивни раждания“ и често предупреждава жените да не слушат лекарските препоръки.

В свои видеа тя е насърчавала домашни раждания дори при високорискови случаи и е твърдяла, че гестационният диабет „не съществува“, а кръвните изследвания и ехографиите са „ненужни“.

Освен това е продавала онлайн курсове за подготовка за раждане и кърмене.

След разследване на полицията за смъртта на бебето, Коксън беше арестувана на 14 август в Уолсенд и обвинена в непредумишлено убийство и причиняване на тежка телесна повреда. Тя беше пусната под гаранция след явяването си в съда, като условията включват забрана да практикува или да обучава други относно бременност и раждане.

Процесът е насрочен за 15 октомври в Кралския съд в Нюкасъл.

Случаят предизвика вълна от възмущение онлайн относно липсата на регулации

при публикуване на потенциално опасни здравни съвети и дезинформация в социалните мрежи.

Домашните раждания и без това остават спорна тема. Макар изследвания да показват, че за жени с нискорискова бременност и добра здравна система рискът може да е сравним с този в болница, данните сочат по-висока детска смъртност в страни с по-слабо интегрирано здравеопазване, сред които и Австралия.