Свят

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Защо някои експерти смятат, че политиката, водена от администрацията на Тръмп, може да предизвика криза в американския туристически сектор

Русалин Венев Русалин Венев

17 февруари 2026, 13:44
Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол
Източник: Getty Images

П о-малко от четири месеца ни делят от началото на Световното първенство по футбол. Очакваното с нетърпение от милиони почитатели на този спорт събитие ще се проведе на територията на три страни – САЩ, Канада и Мексико. На пръв поглед, това е отлична новина за туристическия бранш в тези държави, тъй като те ще посрещнат внушителен брой чужденци, желаещи да видят на живо как ще се представят техните любими отбори. Фактите, обаче, сочат нещо друго.

През 2025 г. е отбелязан спад от 5,4% на броя на туристите, посетили Съединените щати, което несъмнено е изненадващо, тъй като в световен мащаб е регистриран ръст на международните пътувания от близо 4%. Според повечето експерти, една от основните причини за тази тенденция е политиката, водена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Те са на мнение, че отношението на Вашингтон към имигрантите, ескалиращото напрежение, както и митата, които държавният глава наложи на редица страни, могат да накарат много хора да се откажат от плановете си да посетят САЩ за задаващото се Световно първенство.

  • Напрежението между САЩ и Канада

Никак не е изненадващо, че особено голям е отливът на канадски туристи. През изминалата година броят им е спаднал с цели 30%. След завръщането си в Белия дом, Тръмп нееднократно отправи остри критики по адрес на Канада, като освен това започна истинска тарифна война с нея. Държавният глава наложи мита от 25% върху вноса на стоки от тази страна през февруари миналата година, а няколко месеца по-късно подписа изпълнителна заповед, с която тарифите за някои продукти достигнаха 35%. По данни на Американската туристическа асоциация, посетителите от северната съседка на САЩ са донесли приходи в размер на над 20 млрд. долара през 2024 г. Това на свой ред е от огромно значение за работните места на приблизително 140 000 души. По тази причина, за много американци спадът е повече от лоша новина. Последиците се забелязват особено ясно в пограничните щати, където хиляди хотели, магазини и заведения зависят почти изцяло от канадците, които ги посещават.

Експертите са единодушни, че потенциалните негативни ефекти върху икономиката не бива да се омаловажават. Показателен е фактът, че в опит да бъде избегнато задълбочаването на проблема, все по-често се предлагат „промоционални оферти“ за канадци. Това се забелязва не само в щатите, които граничат със северната съседка на САЩ. В Лас Вегас, например, някои хотели предлагат както изравняване на валутния курс на канадския долар спрямо американския. В същото време, все по-малко туристи решават да прекарат зимните месеци в щати като Флорида, Аризона и Калифорния. Официалните данни също така сочат, че се забелязва осезаемо повишаване на броя на канадците, обявили за продажба имотите си в САЩ. Трудно е да се каже какви ще бъдат последиците от тази тенденция, но тя със сигурност ще се отрази върху приходите от данъци. Статистиката е красноречива – в периода между април 2023 и март 2024 г. жители на Канада, притежаващи имоти в Съединените щати, са платили задължения на обща стойност от близо 6 млрд. долара. Тези приходи в американската хазна започват да намаляват с все по-бързи темпове, предупреждават финансисти.

„Чужденците не са добре дошли“

Представителите на американския туристически бранш се опасяват, че чуждестранните туристи се чувстват нежелани в САЩ. Причините за това са няколко – митата, наложени от Тръмп, неговата агресивна външна политика, както и непрекъснатите му призиви за затягането на контрола по границите на страната. По тази причина, все повече политици от Европа и Канада призовават своите съграждани да избягват пътувания до Съединените щати. Те допълват, че ситуацията в страната става все по-нестабилна, а напрежението нараства, доказателство за което е смъртта на двама души по време на безредиците в Минеаполис.

Прогнозите на експертите не дават повод за оптимизъм. Това, което се случва в момента, е „сигнал за събуждане“, отбелязва Джулия Симпсън, която е президент на Световния съвет за пътувания и туризъм. Според нея, САЩ се движат в грешна посока и администрацията на Тръмп трябва да вземе мерки за справянето с този проблем. „Докато други нации посрещат все повече туристи, американските власти показват с действията си, че чужденците не са добре дошли“, допълва тя. По някои оценки, намалелият туристически интерес към САЩ е довел до загуби в размер на 30 млрд. долара само през миналата година. Това, всъщност, е част от една по-дългосрочна тенденция. Между 1996 и 2024 г. делът на екскурзиите до Съединените щати от всички международни пътувания е спаднал от 8,4% до 4,9%. За същия период, страни като Франция, Гърция, Италия и Мексико са отбелязали значителен ръст в броя на туристите, които са ги посетили.

  • Призиви за бойкот на Световното първенство

Всичко това най-вероятно ще се отрази върху предстоящото Световно първенство по футбол. Три четвърти от всички срещи ще се проведат в САЩ, което означава, че много чужденци възнамеряват да посетят страната. След разочароващата 2025 г., американският туристически сектор очаква спортното събитие да доведе до рязък скок в приходите. Възможно ли е политиката на Тръмп да се превърне в пречка за постигането на тази цел? Подобен сценарий става все по-вероятен, прогнозират експерти. Обтягането на отношенията между Вашингтон и неговите съюзници от ЕС и НАТО, както и желанието на американския президент да присъедини Гренландия към САЩ, доведоха до призиви за бойкотирането на Световното първенство. На това мнение е и бившият президент на ФИФА Сеп Блатер, който „посъветва“ запалянковците да не пътуват до Съединените щати.

Според други анализатори, прогнозите за задаващ се отлив на туристи са силно преувеличени. Те подчертават, че след обявяването на датите на футболните срещи, както и стадионите, на които ще бъдат изиграни, резервациите на самолетни билети и хотелски стаи са отбелязали рязък скок. Всеизвестен факт е, че голяма част от почитателите на футбола са готови на всичко, за да гледат на живо своите любимци. По тази причина, недоволството от политиката на Тръмп най-вероятно няма да доведе до осезаем спад в интереса към Световното първенство. Въпреки това, с оглед на изключително високите цени на билетите, както и щетите, нанесени на международния имидж на САЩ, туристическият сектор едва ли ще се възстанови през настоящата година. Редица експерти са убедени, че без изготвянето на дългосрочна стратегия и промяна в начина, по който администрацията на Тръмп се отнася към имигрантите, броят на туристите, имащи желание да посетят Съединените щати, ще продължи да спада.

Още от автора:

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Автор: Русалин Венев
Световно първенство по футбол Спад на туризма в САЩ Политика на Доналд Тръмп Отношения САЩ-Канада Мита и тарифна война Имиграционна политика Икономически последици Бойкот на Световното първенство Международен имидж на САЩ Туристически бранш
Последвайте ни
12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

85 000 евро за 22 квадрата площ - гараж в София колкото вила на морето?

85 000 евро за 22 квадрата площ - гараж в София колкото вила на морето?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 19 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 17 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 19 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 13 минути

Кучерова не е била в Русия от 2018 г., но разбира, че поема риск, като се противопоставя на режима

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

България Преди 16 минути

НИМХ предупреждава за опасни условия в Дунавската равнина и планините!

<p>Природно явление заплашва да превърне 2026 и 2027 г. в най-горещите в историята</p>

Идва ли „Ел Ниньо“? Прогнозите за 2026 г. вещаят екстремни горещини и климатични аномалии

Любопитно Преди 44 минути

След края на охлаждащата „Ла Ниня“, светът се подготвя за рязък завой в климата. Учените очакват „Ел Ниньо“ да донесе екстремни валежи в Южна Европа и опасни засушавания в други части на планетата още тази година

Почина Джеси Джаксън – икона на движението за граждански права в САЩ

Почина Джеси Джаксън – икона на движението за граждански права в САЩ

Свят Преди 49 минути

Джаксън води борбата за граждански права редом с Мартин Лутър Кинг-младши през 60-те години на миналия век

<p>ЕС разследва&nbsp;Shein за продажбата на &quot;секс кукли&quot; с детски облик</p>

ЕС стартира разследване срещу Shein за продажбата на "секс кукли" с детски облик

Свят Преди 55 минути

Shein заяви, че вече е инвестирала значителни средства в мерки за спазване на Акта за цифровите услуги

Между дипломацията и бомбардировачите: САЩ и Иран започнаха критични преговори в Женева

Между дипломацията и бомбардировачите: САЩ и Иран започнаха критични преговори в Женева

Свят Преди 1 час

Докато Джаред Къшнър води разговори чрез посредници, Доналд Тръмп предупреди от „Еър Форс 1“, че Техеран трябва да избира между сделка или унищожителен удар от бомбардировачите B-2

Пожар в Костинброд изпепели три автобуса и влекач

Пожар в Костинброд изпепели три автобуса и влекач

България Преди 1 час

При пожара са частично изгорели бус и автомобил

20 години затвор за мъж, заколил с нож майка си

20 години затвор за мъж, заколил с нож майка си

България Преди 1 час

Престъплението е извършено в условията на домашно насилие и особена жестокост по отношение на пострадалата

Русия готви твърд отговор срещу „западните пирати“

Русия готви твърд отговор срещу „западните пирати“

Свят Преди 1 час

Русия може да разположи своя флот, за да предотврати европейските сили да конфискуват нейните кораби и може да отвърне на европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат задържани, предупреди съветник на руския президент Владимир Путин

Годината на Огнения кон: Какво ни очаква през 2026 г. според китайския зодиак

Годината на Огнения кон: Какво ни очаква през 2026 г. според китайския зодиак

Любопитно Преди 1 час

2026 г. е Годината на Огнения кон – период на силни промени, засилена енергия и динамика, който носи възможности за растеж, но изисква баланс, грижа за здравето и осъзнато управление на отношенията и решенията

Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

България Преди 1 час

Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление.

<p>Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците</p>

Кърваво гостуване в Бузовград: Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците

България Преди 1 час

74-годишен мъж се озова в болница с прободни рани след лют спор с 69-годишна дама, завършил с взаимни удари и намеса на полицията

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Любопитно Преди 1 час

Hell’s Kitchen отваря врати тази вечер от 20.00 ч. по NOVA, а звезди като Тото, Краси и Рая Пееви ще се борят за одобрението на шеф Ангелов

Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Свят Преди 1 час

Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Хилари и нейният съпруг - експрезидентът Бил Клинтън - са постигнали споразумение да дадат показания в разследването срещу Епстийн

"Мис Вселена" Фатима Бош припадна по време на парад

"Мис Вселена" Фатима Бош припадна по време на парад

Свят Преди 2 часа

Минути преди да се почувства зле, Бош е изглеждала необичайно бледа и видимо отслабнала

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Всеки ден на 2025 г. е бил с 1 градус по-топъл от обичайното

sinoptik.bg

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Edna.bg

Настъпи Китайската Нова година: 7 неща, които не трябва да правите днес

Edna.bg

Съдийската комисия: Няма дузпа за Левски срещу Ботев Пловдив

Gong.bg

Никола Цолов стартира с 4-о място тестовете във Формула 2

Gong.bg

Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга

Nova.bg

В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

Nova.bg