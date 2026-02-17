Превръща ли се Тръмп в заплаха за Световното първенство по футбол

П о-малко от четири месеца ни делят от началото на Световното първенство по футбол. Очакваното с нетърпение от милиони почитатели на този спорт събитие ще се проведе на територията на три страни – САЩ, Канада и Мексико. На пръв поглед, това е отлична новина за туристическия бранш в тези държави, тъй като те ще посрещнат внушителен брой чужденци, желаещи да видят на живо как ще се представят техните любими отбори. Фактите, обаче, сочат нещо друго.

През 2025 г. е отбелязан спад от 5,4% на броя на туристите, посетили Съединените щати, което несъмнено е изненадващо, тъй като в световен мащаб е регистриран ръст на международните пътувания от близо 4%. Според повечето експерти, една от основните причини за тази тенденция е политиката, водена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Те са на мнение, че отношението на Вашингтон към имигрантите, ескалиращото напрежение, както и митата, които държавният глава наложи на редица страни, могат да накарат много хора да се откажат от плановете си да посетят САЩ за задаващото се Световно първенство.

Tourists are cancelling trips to the US – here’s where they are going instead https://t.co/aGW96d5qTy — The Independent (@Independent) April 1, 2025

Напрежението между САЩ и Канада

Никак не е изненадващо, че особено голям е отливът на канадски туристи. През изминалата година броят им е спаднал с цели 30%. След завръщането си в Белия дом, Тръмп нееднократно отправи остри критики по адрес на Канада, като освен това започна истинска тарифна война с нея. Държавният глава наложи мита от 25% върху вноса на стоки от тази страна през февруари миналата година, а няколко месеца по-късно подписа изпълнителна заповед, с която тарифите за някои продукти достигнаха 35%. По данни на Американската туристическа асоциация, посетителите от северната съседка на САЩ са донесли приходи в размер на над 20 млрд. долара през 2024 г. Това на свой ред е от огромно значение за работните места на приблизително 140 000 души. По тази причина, за много американци спадът е повече от лоша новина. Последиците се забелязват особено ясно в пограничните щати, където хиляди хотели, магазини и заведения зависят почти изцяло от канадците, които ги посещават.

Експертите са единодушни, че потенциалните негативни ефекти върху икономиката не бива да се омаловажават. Показателен е фактът, че в опит да бъде избегнато задълбочаването на проблема, все по-често се предлагат „промоционални оферти“ за канадци. Това се забелязва не само в щатите, които граничат със северната съседка на САЩ. В Лас Вегас, например, някои хотели предлагат както изравняване на валутния курс на канадския долар спрямо американския. В същото време, все по-малко туристи решават да прекарат зимните месеци в щати като Флорида, Аризона и Калифорния. Официалните данни също така сочат, че се забелязва осезаемо повишаване на броя на канадците, обявили за продажба имотите си в САЩ. Трудно е да се каже какви ще бъдат последиците от тази тенденция, но тя със сигурност ще се отрази върху приходите от данъци. Статистиката е красноречива – в периода между април 2023 и март 2024 г. жители на Канада, притежаващи имоти в Съединените щати, са платили задължения на обща стойност от близо 6 млрд. долара. Тези приходи в американската хазна започват да намаляват с все по-бързи темпове, предупреждават финансисти.

Critics of the surge of masked, armed agents into Minnesota think the real reason why Donald Trump is winding down the ICE operation is that it has become a political liability https://t.co/OWoqA2MEHQ — The Economist (@TheEconomist) February 13, 2026

„Чужденците не са добре дошли“

Представителите на американския туристически бранш се опасяват, че чуждестранните туристи се чувстват нежелани в САЩ. Причините за това са няколко – митата, наложени от Тръмп, неговата агресивна външна политика, както и непрекъснатите му призиви за затягането на контрола по границите на страната. По тази причина, все повече политици от Европа и Канада призовават своите съграждани да избягват пътувания до Съединените щати. Те допълват, че ситуацията в страната става все по-нестабилна, а напрежението нараства, доказателство за което е смъртта на двама души по време на безредиците в Минеаполис.

Прогнозите на експертите не дават повод за оптимизъм. Това, което се случва в момента, е „сигнал за събуждане“, отбелязва Джулия Симпсън, която е президент на Световния съвет за пътувания и туризъм. Според нея, САЩ се движат в грешна посока и администрацията на Тръмп трябва да вземе мерки за справянето с този проблем. „Докато други нации посрещат все повече туристи, американските власти показват с действията си, че чужденците не са добре дошли“, допълва тя. По някои оценки, намалелият туристически интерес към САЩ е довел до загуби в размер на 30 млрд. долара само през миналата година. Това, всъщност, е част от една по-дългосрочна тенденция. Между 1996 и 2024 г. делът на екскурзиите до Съединените щати от всички международни пътувания е спаднал от 8,4% до 4,9%. За същия период, страни като Франция, Гърция, Италия и Мексико са отбелязали значителен ръст в броя на туристите, които са ги посетили.

Calls for a boycott of the World Cup grow https://t.co/5sEewxNpGW — TIME (@TIME) January 27, 2026

Призиви за бойкот на Световното първенство

Всичко това най-вероятно ще се отрази върху предстоящото Световно първенство по футбол. Три четвърти от всички срещи ще се проведат в САЩ, което означава, че много чужденци възнамеряват да посетят страната. След разочароващата 2025 г., американският туристически сектор очаква спортното събитие да доведе до рязък скок в приходите. Възможно ли е политиката на Тръмп да се превърне в пречка за постигането на тази цел? Подобен сценарий става все по-вероятен, прогнозират експерти. Обтягането на отношенията между Вашингтон и неговите съюзници от ЕС и НАТО, както и желанието на американския президент да присъедини Гренландия към САЩ, доведоха до призиви за бойкотирането на Световното първенство. На това мнение е и бившият президент на ФИФА Сеп Блатер, който „посъветва“ запалянковците да не пътуват до Съединените щати.

Според други анализатори, прогнозите за задаващ се отлив на туристи са силно преувеличени. Те подчертават, че след обявяването на датите на футболните срещи, както и стадионите, на които ще бъдат изиграни, резервациите на самолетни билети и хотелски стаи са отбелязали рязък скок. Всеизвестен факт е, че голяма част от почитателите на футбола са готови на всичко, за да гледат на живо своите любимци. По тази причина, недоволството от политиката на Тръмп най-вероятно няма да доведе до осезаем спад в интереса към Световното първенство. Въпреки това, с оглед на изключително високите цени на билетите, както и щетите, нанесени на международния имидж на САЩ, туристическият сектор едва ли ще се възстанови през настоящата година. Редица експерти са убедени, че без изготвянето на дългосрочна стратегия и промяна в начина, по който администрацията на Тръмп се отнася към имигрантите, броят на туристите, имащи желание да посетят Съединените щати, ще продължи да спада.

