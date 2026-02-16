Почина легендата на киното Робърт Дювал

Х оливудската икона Робърт Дювал почина на 95-годишна възраст. Сред най-големите му роли е тази на Том Хейгън заедно с Ал Пачино и Марлон Брандо във филма „Кръстникът“.

Съпругата на актьора, Лучана, обяви новината в понеделник във Фейсбук, пишейки: „Вчера се сбогувахме с моя любим съпруг, скъп приятел и един от най-великите актьори на нашето време. Боб почина спокойно у дома, заобиколен от любов и уют.“

Тя добави: „За света той беше носител на Оскар актьор, режисьор, разказвач. За мен той беше просто всичко. Страстта му към занаята му се сравняваше само с дълбоката му любов към героите, вкусната храна и ухажването. За всяка от многото си роли Боб даваше всичко на своите герои и на истината за човешкия дух, който те представляваха. Правейки това, той оставя нещо трайно и незабравимо на всички нас. Благодаря ви за годините подкрепа, които оказахте на Боб, и за това, че ни дадохте това време и уединение, за да отпразнуваме спомените, които той оставя след себе си.“

Дювал е роден на 5 януари 1931 г. в Сан Диего, Калифорния. Израства във военно семейство, баща му е адмирал.

Учи актьорско майсторство в Ню Йорк и през това време работи в пощата в Манхатън. Сприятелява се с Дъстин Хофман и Джийн Хекман, които по това време са също млади актьори. Дебютира в във вече станалия класика „Да убиеш присмехулник“.

Пробивът му в киното обаче идва с ролята на Том Хейгън от филма „Кръстникът“. Друг легендарен филм с Дювал е „Апокалипсис сега“.

Получава „Оскар“ за най-добра мъжка роля за филма „Нежно милосърдие“. През 2007 година получава наградата „Еми“ за ролята си в уестърна „Прекъснат път“, През 1997 година дебютира като режисьор с филма „Апостол“.

През 2003 година изиграва ролята на генерал Робърт Е. Ли във филма „Богове и генерали“.

През 2015 година е номиниран за седми път за „Оскар“ за ролята си на Джозеф Палмър във филма „Съдията“ (The Judge), където играе с Робърт Дауни Джуниър.