Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление.

17 февруари 2026, 12:42
Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"
С офийският апелативен съд пусна под гаранция от по 10 000 евро Бисер Сивков и Николай Куцаров, обвиняеми по делото „Исторически парк“. Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съучастниците на Нестор Несторов на свобода срещу гаранция от по 2000 лв.

В края на ноември миналата година Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност общо седем души. Обвинението срещу тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления - длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. Те са задържани по разследване след проведена съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. През декември съдът остави в ареста петима от общо седмината обвиняеми. 

Останалите шестима от групата остават на свобода, реши окончателно Софийският апелативен съд

Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление. Също така няма опасност двамата да се укрият.

Само един "недосегаем" остана в ареста

По време на заседанието привърженици на партия „Величие“ се бяха събрали пред залата. След края му те обявиха, че трябва да съберат парите за грациите на двамата обвинени, за да могат те да излязат на свобода.

Източник: БТА, Марин Колев    
Софийски апелативен съд Исторически парк Пуснати под гаранция Бисер Сивков Николай Куцаров Организирана престъпна група Измами и пране на пари Комисия за противодействие на корупцията Гаранция от 10 000 евро Партия Величие
Петима са задържани за палежа в Бистрица

Почина легендата на киното Робърт Дювал
Почина легендата на киното Робърт Дювал

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

