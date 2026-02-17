Идва ли „Ел Ниньо“? Прогнозите за 2026 г. вещаят екстремни горещини и климатични аномалии

Д ве големи метеорологични агенции смятат, че е все по-вероятно "Ел Ниньо" да се формира в източната част на тропическия Тихи океан по-късно тази година. Ако тези прогнози се оправдаят, може да се сблъскаме с драстична промяна в глобалните метеорологични модели, което ще направи още по-вероятно 2026 и 2027 г. да счупят рекордите за глобалната температура.

В последните си прогнози, Службата за климатични прогнози (CPS) на NOAA заявява, че има 50 до 60 процента вероятност "Ел Ниньо" да се образува в края на лятото на 2026 г. в Северното полукълбо, докато Австралийското бюро по метеорология казва, че има „възможност за развитие на "Ел Ниньо" от юни“.

Въпреки това, както при всички дългосрочни прогнози за времето , е трудно да се предвидят тези неща няколко месеца предварително, така че приемайте прогнозите с резерва.

Какво е "Ел Ниньо"?

"Ел Ниньо" – Южното колебание (ENSO) е естествено срещащ се климатичен цикъл, обусловен от колебанията в температурите на океаните и атмосферното налягане в източната тропическа част на Тихи океан. Тези условия тук имат ефект на домино, който се усеща по целия свят, влияейки на всичко - от валежи до суши, тропически циклони, горещи вълни и други.

ENSO преминава между три фази: "Ел Ниньо" (топлата фаза), "Ла Ниня" (по-хладният ѝ аналог) и неутрално състояние. В момента светът все още е в състояние "Ла Ниня", въпреки че изглежда отслабва. Моделите на NOAA показват, че има 60 процента вероятност той да премине от "Ла Ниня" към ENSO-неутрално състояние между февруари и април 2026 г. След като това се случи, е вероятно също така да се обърне към Ел Ниньо, макар и в никакъв случай да не е сигурно.

Какъв ефект ще има "Ел Ниньо" върху света?

И така, какво означава всичко това? Накратко, "Ел Ниньо" има тенденция да повишава глобалните температури с до ~0,2°C, подхранвайки екстремни метеорологични условия като суши и наводнения. В свят, който вече е затоплен от емисиите на парникови газове, явлението "Ел Ниньо" може да добави допълнителен температурен тласък, увеличавайки шансовете за рекордно затопляне.

2025 г. все още беше една от най-топлите години в световните наблюдения, въпреки че завърши с охлаждаща "Ла Ниня". Без охлаждащото ѝ влияние, както и затоплящия ефект на "Ел Ниньо", 2026 и 2027 г. можеха да бъдат изключително топли. Последните 11 години бяха 11-те най-топли в историята, така че ако "Ел Ниньо" се засили, е много вероятно следващите няколко години да се присъединят към тези редици.

Освен средните глобални температури, "Ел Ниньо" ще донесе широко разпространени промени във времето. Очаквайте увеличени валежи и потенциални наводнения в южната част на САЩ и Южна Европа, докато северните части на САЩ и Канада ще бъдат по-сухи и по-топли от обикновено. В Атлантическия океан "Ел Ниньо" всъщност отслабва сезоните на ураганите, но засилва ураганната активност в централните и източните тихоокеански басейни.

Така че, стегнете коланите. Промяната назрява в източната част на Тихия океан – и тези промени ще се усетят по целия свят.