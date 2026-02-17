Любопитно

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Hell’s Kitchen отваря врати тази вечер от 20.00 ч. по NOVA, а звезди като Тото, Краси и Рая Пееви ще се борят за одобрението на шеф Ангелов

17 февруари 2026, 12:27
На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Р епортерът на NOVA Десислава Жаблянова ни завежда зад кулисите на Кухнята на Ада и ни среща с участници от звездния отбор и двамата су-шефове. Горещият кулинарен формат започва тази вечер от 20.00 ч по NOVA, но дали ще летят тигани, яйца или други предмети, тайните разкриват шеф Светла и шеф Никола. Кулинарните су-шефове разказват, че в предаването влиза Тото, който е известен с популярния си подкаст, а също така талантливите и очарователни актриси Краси и Рая Пееви.

Тото се оприличава за кулинарен гений, но признава, че е послушен в кухнята, има желание и се старае много. Това, което му пречи е липсата на умения.

„Тук съм, за да се науча да готвя, затова шеф Светла ми обеща, че ще изляза от формата в топ форма“, признава Краси Пеева.

Рая Пеева споделя, ча майка й може да готви традиционните ястия като мусака, кюфтета, кебапчета и миш-маш. Но признава, че е сложно да си готвач и е трудно да се правят заготовките, които са 90% от самото готвене.

„Добре е, че имаме време да се потопим в професията на готвача и да видим колко тежък труд е това – къртовски труд“, признава Тото.

Краси Пеева разсъждава върху името на Шеф Виктор Ангелов, което означава победа и ангел едновременно. Но и тримата се питат къде е скрит ангела зад авторитетната, строга фигура на шеф готвача.

Не пропускайте да разберете кои ще бъдат новите участници, новите рецепти и новите препятствия, обединени под мотото „Екшън без граници” - в Hell’s Kitchen тази вечер по NOVA!

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста „Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Хилари и нейният съпруг - експрезидентът Бил Клинтън - са постигнали споразумение да дадат показания в разследването срещу Епстийн

ПП отхвърля всички внушения за каквато и да е "намеса" в случая "Петрохан - Околчица"

Недопустими са и опитите за манипулации на гърба на деца и техните семейства, се казва декларацията

Тристранни преговори за Украйна в Женева

Москва заяви, че иска да приключи войната си в Украйна, но само при изгодни за нея условия

4 малко познати, но полезни функции за Android

Най-популярната операционна система в света се използва от милиарди хора ежедневно. Въпреки това все още има множество функции в нея, които не са добре познати на всички потребители и остават недооценени, въпреки че могат да са много практични

<p>Почина&nbsp;авторът на песента Like a Virgin, изпълнявана от Мадона</p>

Семейството на Стайнбърг го описа като „визионер, предан съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните композитори на своето време“

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Астролози разкриват кои знаци изсмукват емоциите ни безмилостно и как фино ни оставят без сили след обикновен разговор

Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран“ в Атина

Новината за смъртта на Идън предизвика вълна от спекулации в израелските медии, които направиха връзка между трагичния инцидент и съдържанието на сериала

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Чрез "Старлинк" Илон Мъск искаше да осигури достъп до интернет и в най-отдалечените кътчета на Земята

<p>Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят</p>

Националният превантивен механизъм отчита влошени условия в местата за лишаване от свобода, дефицити в психиатричната грижа и сериозни проблеми в системата за подкрепа на уязвими групи

<p>&quot;Мадуровки&quot;&nbsp;- митовете за машините за гласуване в България</p>

Какви са фактите?

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

Относно вътрешната политика Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

AZIS е новият член на журито, заблестяха и новите девет звездни участници

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Русия използва скандала "Епстийн" за пропаганда и иска да внуши, че всички европейски политици са замесени

Робърт Дювал

Легендарният актьор почина на 95-годишна възраст. Преди близо две десетилетия Дювал откровено говори за това, че никога не е станал баща, като каза: „Предполагам, че стрелям с халосни патрони“

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

Стоян Нешев посочи, че къщата в Българи е била важна за Калушев и организацията му

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападението с дронове

