ЕС стартира разследване срещу Shein за продажбата на "секс кукли" с детски облик

Е вропейският съюз започна разследване срещу онлайн търговския гигант Shein заради продажбата на сексуални кукли с детски външен вид, както и заради това, което беше определено като „пристрастяващ дизайн“ на платформата.

Компанията попадна под засилено внимание още през ноември, след като френските власти осъдиха Shein за предлагането на секс кукли, наподобяващи деца.

Проверката е първата на Европейска комисия срещу Shein по силата на Акта за цифровите услуги (DSA) - мащабното европейско законодателство, целящо да противодейства на разпространението на незаконно съдържание и стоки онлайн.

The EU has launched a formal investigation into Chinese online retailer Shein under the Digital Services Act due to concerns about illegal products and potentially addictive design features.



More Here → https://t.co/6mqScWta6s pic.twitter.com/C7nBQtrREo — PiQ Newswire (@PiQNewswire) February 17, 2026

Комисията съобщи, че разследва продажбата на незаконни продукти, „включително материали, свързани със сексуално насилие над деца“, както и „липсата на прозрачност“ в препоръчващите системи на платформата.

Shein, основана в Китай през 2012 г., но със седалище в Сингапур, заяви, че ще продължи да сътрудничи с Комисията, предаде АФП.

„Споделяме целта на Комисията за осигуряване на сигурна и надеждна онлайн среда и ще продължим конструктивния диалог в рамките на тази процедура“, посочи компанията в изявление.

Гигант за бърза мода е обвинен в натиск за свръхпотребление

След обществения отзвук във Франция Shein обяви, че незабавно е премахнала въпросните продукти и е забранила продажбата на сексуални кукли в световен мащаб, независимо от външния им вид.

Shein е сред повече от 20 „много големи“ онлайн платформи, които са длъжни да спазват изискванията на DSA. При нарушения те рискуват глоби в размер до шест процента от глобалния си оборот или дори забрана при тежки и повторни нарушения.

Разследването ще се съсредоточи върху механизмите, които Shein е въвела за предотвратяване на продажбата на незаконни стоки в 27-те държави членки на ЕС. Сред тях попадат не само оръжия, но и играчки, дрехи, козметика и електроника, които са опасни или не отговарят на европейските правила.

Регулаторите проверяват и рисковете, свързани с „пристрастяващия дизайн“ на платформата, включително практики като даване на точки или награди за активност.

„Пристрастяващите функции могат да окажат отрицателно въздействие върху благосъстоянието на потребителите и защитата на клиентите онлайн“, заявиха от Комисията.

Гигант за бърза мода забрани всички секс кукли след обвинения за детски вид

„Има съмнения, че Shein е подценила този риск в оценката си и не е въвела съразмерни мерки за справяне с него“, посочи служител на ЕС.

Брюксел настоява също за повече информация относно алгоритмите, чрез които платформите предлагат все по-персонализирано съдържание на потребителите.

От Комисията подчертаха, че „откриването на официално производство не предопределя крайния му резултат“, като за приключването на проверката не е определен срок. Компанията вече има възможност да предложи ангажименти с цел да отговори на опасенията на ЕС.

Shein заяви, че вече е инвестирала значителни средства в мерки за спазване на Акта за цифровите услуги.

В момента текат и други разследвания по DSA срещу китайския онлайн търговец AliExpress, както и срещу социалните мрежи Facebook, Instagram, X и TikTok. Този месец ЕС вече уведоми TikTok, че трябва да промени „пристрастяващия“ си дизайн.

Разследванията по DSA срещу американски технологични гиганти предизвикаха критики от администрацията на президента Доналд Тръмп, която определя закона като инструмент за „цензура“.