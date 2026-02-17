България

ПП отхвърля всички внушения за каквато и да е "намеса" в случая "Петрохан - Околчица"

Недопустими са и опитите за манипулации на гърба на деца и техните семейства, се казва декларацията

17 февруари 2026, 11:50
ПП отхвърля всички внушения за каквато и да е "намеса" в случая "Петрохан - Околчица"
П олитическа партия "Продължаваме промяната" категорично и безусловно отхвърля всички внушения за каквато и да е своя "намеса" в тежкия криминален случай "Петрохан - Околчица", заявяват от политическата сила в декларация, изпратена до медиите, и заявяват, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който продължава да разпространява клевети по адрес на партията, нейните членове и симпатизанти.

Подобни твърдения са не просто неверни – те представляват съзнателна политическа манипулация и циничен опит трагедия, в която сред жертвите и потърпевшите са и деца, да бъде използвана като инструмент за предизборна кампания, посочват от "Продължаваме промяната". 

Недопустими са и опитите за манипулации на гърба на деца и техните семейства в момент, в който обществото очаква истина и справедливост, а не политически игри и изкуствено разделение и противопоставяне, се казва декларацията.

Денков за случая "Петрохан": Настояваме в разследването да се включат международни експерти

"Осъждаме безусловно всякакво насилие и злоупотреба с деца. Престъпленията срещу деца са едни от най-тежките посегателства срещу гражданите и изискват бързо, независимо и безкомпромисно разследване. Всеки, който е извършил или е прикривал подобни деяния, трябва да понесе пълната тежест на закона – без оглед на позиция, връзки или влияние. Със същата сила това важи за ръководителите и чиновниците в институциите, които със своите действия и бездействия носят отговорност за трагичните събития", заявяват от "Продължаваме промяната".

От партията настояват за включване на международни експерти в разследването и за разкриване на обективната истина, основана единствено на факти и доказателства. Мащабът и сериозността на случая изискват независима експертиза и пълна прозрачност на всеки етап, за да бъде възстановено общественото доверие, се казва в декларацията.

"Очевидно е, че настоящият министър е неспособен да изпълни тази задача. Затова призоваваме следващия министър на МВР да осигури пълна прозрачност на разследването и да даде ясен отговор: колко представители на службите са били запознати с дейността на "Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана с хижа "Петрохан" и обитателите ѝ, и защо в продължение на най-малко 12 месеца не са предприети ефективни мерки", посочват от "Продължаваме промяната".

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

В декларацията се призовава разследването да продължи с максимален приоритет до разкриване на пълната истина. "Обществото има право да знае кои длъжностни лица в ДАНС, МВР и прокуратурата са били информирани, какви действия са предприели и защо институционалната реакция закъснява дори към днешна дата. В случай че бъдат установени извършители на криминални деяния, те трябва да получат справедливо наказание", посочват от партията. 

"Предупреждаваме, че ще предприемем правни действия срещу всеки, който продължава да разпространява клевети по адрес на партията, нейните членове и симпатизанти във връзка с криминалния случай, с който нямаме нищо общо. Политическият имунитет не е индулгенция за безотговорни обвинения. Нито е вечен – видно от последните социологически изследвания", заявяват от "Продължаваме промяната". 

На 2 февруари трима мъже бяха открити простреляни в близост до хижа "Петрохан“. Директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДНП) главен комисар Захари Васков посочи, че има лица, които се издирват, свързани с неправителствената организация, която има мотиви на секта. На 8 февруари трима простреляни бяха открити в кемпер в района на връх Околчица. Тогава директорът на ГДНП посочи, че става въпрос за издирваните по случая "Петрохан".  

