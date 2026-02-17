Р усия може да разположи своя флот, за да предотврати европейските сили да конфискуват нейните кораби и може да отвърне на европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат задържани, беше цитиран във вторник да казва Николай Патрушев, един от водещите твърдолинейни представители на Русия.

Западните държави се стремят да парализират икономиката на Русия със санкции и през последните месеци се опитаха да блокират петролни танкери, заподозрени в участие в руски петролни доставки. През януари САЩ конфискуваха плаващ под руски флаг петролен танкер като част от усилията за ограничаване на венецуелския износ на петрол.

Патрушев, съветник на Кремъл и близък съюзник на президента Владимир Путин, заяви, че Русия трябва да даде твърд отговор – особено към Великобритания, Франция и балтийските държави, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Ако не им дадем твърд отпор, тогава скоро британците, французите и дори балтийците ще станат арогантни до такава степен, че ще се опитат да блокират достъпа на нашата страна до моретата поне в атлантическия басейн“, каза Патрушев, който служи като председател на Морския съвет на Русия, пред руската медия „Аргументи и Факти“.

„В основните морски райони, включително региони далеч от Русия, трябва постоянно да бъдат разположени значителни сили – сили, способни да охладят устрема на западните пирати“, каза той.

Патрушев заяви, че флотите на големите сили преминават през радикална технологична промяна и модернизация на фона на това, което той определи като ясна „канонерска дипломация“ от страна на Вашингтон по отношение на Венецуела и Иран. Актуализираната програма на Русия за корабостроене до 2050 г. скоро ще бъде внесена за одобрение, каза той.

Той също така заяви, че Русия вярва, че военният съюз НАТО планира да блокира руския ексклав Калининград на Балтийско море. „Всеки опит за морска блокада на нашата страна е напълно незаконен от гледна точка на международното право, а концепцията за „сенчест флот“, която представители на ЕС размахват при всяка възможност, е правна фикция“, каза той.

Сенчестият флот се отнася до мрежа от кораби, които западните нации казват, че се управляват от Русия, за да се заобикалят санкциите.

„Като осъществяват своите планове за морска блокада, европейците съзнателно преследват сценарий на военна ескалация, изпитвайки границите на нашето търпение и провокирайки активни ответни мерки. Ако мирното разрешаване на тази ситуация се провали, блокадата ще бъде пробита и премахната от флота“, каза Патрушев.