Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Х илари Клинтън, бивш кандидат за президент на САЩ, заяви, че всички, които са били призовани да свидетелстват по случая със сексуалния престъпник и финансист Джефри Епстийн, трябва да се явят пред комисия в Конгреса, включително бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, предаде ДПА.
Хилари и нейният съпруг - експрезидентът Бил Клинтън - са постигнали споразумение да дадат показания в разследването срещу Епстийн, след като бяха застрашени от гласуване в Конгреса за неуважение към институцията.
В интервю за Би Би Си, на въпроса дали Андрю трябва да се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите, Хилари Клинтън отговори: „Мисля, че всеки, който е призован да свидетелства, трябва да го направи.“
Миналия месец министерството на правосъдието публикува милиони документи, свързани с разследването на Епстийн, но Хилари Клинтън призова администрацията на Тръмп да направи публични всички останали документи. „Пуснете файловете“, каза тя пред Би Би Си. „Те бавят нещата.“
🇺🇸 Hillary Clinton is claiming she never met Jeffrey Epstein and had "no links" to him.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2026
She acknowledged Bill did fly on Epstein's plane for foundation trips and admitted she met Ghislaine Maxwell "on a few occasions."
She accused the Trump administration of covering up the… https://t.co/P0Z1adjs28 pic.twitter.com/1xyhIkwgJR
Хилари Клинтън ще се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите на 26 февруари, а на следващият ден съпругът ѝ ще стане първият бивш президент, принуден да свидетелства. Те призоваха изслушванията да бъдат публични, а не закрити. „Ще се явим, но смятаме, че би било по-добре да бъде публично, а не зад затворени врати“, каза тя. „Нямаме какво да крием. Многократно сме призовавали за пълно оповестяване на тези файлове. Смятаме, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант“, допълни Клинтън.
Тя също каза, че се е срещала с бившата приятелка на Епстийн, Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и миналата седмица отказа да отговаря на въпроси, когато се яви дистанционно пред комисията „на няколко пъти“.
Хилари - бивш държавен секретарка на САЩ, заяви, че тя и Бил Клинтън са използвани за отвличане на вниманието от администрацията на Тръмп.
В отговор президентът Доналд Тръмп заяви пред Би Би Си на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“ (Air Force One) че е бил „оправдан“ и че „Клинтън и много други демократи са били въвлечени“ в разследването.
