Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Х илари Клинтън, бивш кандидат за президент на САЩ, заяви, че всички, които са били призовани да свидетелстват по случая със сексуалния престъпник и финансист Джефри Епстийн, трябва да се явят пред комисия в Конгреса, включително бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, предаде ДПА.

Хилари и нейният съпруг - експрезидентът Бил Клинтън - са постигнали споразумение да дадат показания в разследването срещу Епстийн, след като бяха застрашени от гласуване в Конгреса за неуважение към институцията.

В интервю за Би Би Си, на въпроса дали Андрю трябва да се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите, Хилари Клинтън отговори: „Мисля, че всеки, който е призован да свидетелства, трябва да го направи.“

Призоваха Бил и Хилари Клинтън по делото „Епстийн”

Миналия месец министерството на правосъдието публикува милиони документи, свързани с разследването на Епстийн, но Хилари Клинтън призова администрацията на Тръмп да направи публични всички останали документи. „Пуснете файловете“, каза тя пред Би Би Си. „Те бавят нещата.“

🇺🇸 Hillary Clinton is claiming she never met Jeffrey Epstein and had "no links" to him.



She acknowledged Bill did fly on Epstein's plane for foundation trips and admitted she met Ghislaine Maxwell "on a few occasions."



She accused the Trump administration of covering up the… https://t.co/P0Z1adjs28 pic.twitter.com/1xyhIkwgJR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2026

Хилари Клинтън ще се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите на 26 февруари, а на следващият ден съпругът ѝ ще стане първият бивш президент, принуден да свидетелства. Те призоваха изслушванията да бъдат публични, а не закрити. „Ще се явим, но смятаме, че би било по-добре да бъде публично, а не зад затворени врати“, каза тя. „Нямаме какво да крием. Многократно сме призовавали за пълно оповестяване на тези файлове. Смятаме, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант“, допълни Клинтън.

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Тя също каза, че се е срещала с бившата приятелка на Епстийн, Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и миналата седмица отказа да отговаря на въпроси, когато се яви дистанционно пред комисията „на няколко пъти“.

Хилари - бивш държавен секретарка на САЩ, заяви, че тя и Бил Клинтън са използвани за отвличане на вниманието от администрацията на Тръмп.

В отговор президентът Доналд Тръмп заяви пред Би Би Си на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“ (Air Force One) че е бил „оправдан“ и че „Клинтън и много други демократи са били въвлечени“ в разследването.