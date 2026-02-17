Свят

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Хилари и нейният съпруг - експрезидентът Бил Клинтън - са постигнали споразумение да дадат показания в разследването срещу Епстийн

17 февруари 2026, 12:09
Тристранни преговори за Украйна в Женева

Тристранни преговори за Украйна в Женева
Почина легендата на киното Робърт Дювал

Почина легендата на киното Робърт Дювал
Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

"Файненшъл таймс": Руската групировка „Вагнер“ се пренасочва към саботажи в Европа
Две години от смъртта на Алексей Навални: Загадката около руския опозиционен лидер продължава

Две години от смъртта на Алексей Навални: Загадката около руския опозиционен лидер продължава
ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

Х илари Клинтън, бивш кандидат за президент на САЩ, заяви, че всички, които са били призовани да свидетелстват по случая със сексуалния престъпник и финансист Джефри Епстийн, трябва да се явят пред комисия в Конгреса, включително бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, предаде ДПА.

Хилари и нейният съпруг - експрезидентът Бил Клинтън - са постигнали споразумение да дадат показания в разследването срещу Епстийн, след като бяха застрашени от гласуване в Конгреса за неуважение към институцията.

В интервю за Би Би Си, на въпроса дали Андрю трябва да се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите, Хилари Клинтън отговори: „Мисля, че всеки, който е призован да свидетелства, трябва да го направи.“

Призоваха Бил и Хилари Клинтън по делото „Епстийн”

Миналия месец министерството на правосъдието публикува милиони документи, свързани с разследването на Епстийн, но Хилари Клинтън призова администрацията на Тръмп да направи публични всички останали документи. „Пуснете файловете“, каза тя пред Би Би Си. „Те бавят нещата.“

Хилари Клинтън ще се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите на 26 февруари, а на следващият ден съпругът ѝ ще стане първият бивш президент, принуден да свидетелства. Те призоваха изслушванията да бъдат публични, а не закрити. „Ще се явим, но смятаме, че би било по-добре да бъде публично, а не зад затворени врати“, каза тя. „Нямаме какво да крием. Многократно сме призовавали за пълно оповестяване на тези файлове. Смятаме, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант“, допълни Клинтън.

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Тя също каза, че се е срещала с бившата приятелка на Епстийн, Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и миналата седмица отказа да отговаря на въпроси, когато се яви дистанционно пред комисията „на няколко пъти“.

Хилари - бивш държавен секретарка на САЩ, заяви, че тя и Бил Клинтън са използвани за отвличане на вниманието от администрацията на Тръмп.

В отговор президентът Доналд Тръмп заяви пред Би Би Си на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“ (Air Force One) че е бил „оправдан“ и че „Клинтън и много други демократи са били въвлечени“ в разследването.

Вижте в нашата галерия: Спорна статуя предизвиква буря: Тръмп и Епстийн в прегръдка:

Спорна статуя предизвиква буря: Тръмп и Епстийн в прегръдка
10 снимки
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Епстийн Тръмп статуя
Източник: БТА, Елена Инджева    
Хилари Клинтън Джефри Епстийн Разследване Епстийн Свидетелстване Конгрес на САЩ Принц Андрю Бил Клинтън Публични изслушвания Гилейн Максуел Сексуални престъпления
Последвайте ни

По темата

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

Задържаха учител от плевенско село за педофилия

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

"Мис Вселена" Фатима Бош припадна по време на парад

400 лева разлика в осигурителния доход на нови и стари пенсионери

400 лева разлика в осигурителния доход на нови и стари пенсионери

pariteni.bg
Как кучетата заспиват толкова бързо?

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 17 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 16 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 17 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците</p>

Кърваво гостуване в Бузовград: Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците

България Преди 12 минути

74-годишен мъж се озова в болница с прободни рани след лют спор с 69-годишна дама, завършил с взаимни удари и намеса на полицията

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Любопитно Преди 17 минути

Hell’s Kitchen отваря врати тази вечер от 20.00 ч. по NOVA, а звезди като Тото, Краси и Рая Пееви ще се борят за одобрението на шеф Ангелов

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

България Преди 1 час

По време на операцията лекарите успяват да отделят тумора от околните органи и да го отстранят изцяло

Новите портфейли: Как да свикнем с еврото, без това да ни струва скъпо

Новите портфейли: Как да свикнем с еврото, без това да ни струва скъпо

Пари Преди 1 час

В този период на адаптация дигиталните плащания се превръщат в най-разумния щит

4 малко познати, но полезни функции за Android

4 малко познати, но полезни функции за Android

Технологии Преди 1 час

Най-популярната операционна система в света се използва от милиарди хора ежедневно. Въпреки това все още има множество функции в нея, които не са добре познати на всички потребители и остават недооценени, въпреки че могат да са много практични

<p>Почина&nbsp;авторът на песента Like a Virgin, изпълнявана от Мадона</p>

Американският композитор Били Стайнбърг почина на 75 години в Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

Семейството на Стайнбърг го описа като „визионер, предан съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните композитори на своето време“

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Любопитно Преди 1 час

Астролози разкриват кои знаци изсмукват емоциите ни безмилостно и как фино ни оставят без сили след обикновен разговор

Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран“ в Атина

Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран“ в Атина

Свят Преди 1 час

Новината за смъртта на Идън предизвика вълна от спекулации в израелските медии, които направиха връзка между трагичния инцидент и съдържанието на сериала

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Свят Преди 1 час

Чрез "Старлинк" Илон Мъск искаше да осигури достъп до интернет и в най-отдалечените кътчета на Земята

<p>Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят</p>

Системата наказва, вместо да подкрепя: Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят

България Преди 2 часа

Националният превантивен механизъм отчита влошени условия в местата за лишаване от свобода, дефицити в психиатричната грижа и сериозни проблеми в системата за подкрепа на уязвими групи

<p>&quot;Мадуровки&quot;&nbsp;- митовете за машините за гласуване в България</p>

Иван Радев за машините за гласуване: Митът за "мадуровките" е форма на дезинформация

България Преди 2 часа

Какви са фактите?

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

България Преди 2 часа

Относно вътрешната политика Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 3 часа

AZIS е новият член на журито, заблестяха и новите девет звездни участници

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Свят Преди 3 часа

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападението с дронове

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Любопитно Преди 4 часа

Според лунния календар, конят е един от 12-те знака на зодиака

<p>Асфалтът на Околовръстния път в София&nbsp;е като &quot;лунен пейзаж&quot;</p>

Капан за катастрофи и задръствания: Част от Околовръстния път в София е в окаяно състояние

България Преди 4 часа

Става въпрос за отсечката между кръговото кръстовище на Банкя и разклона за Суходол

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg
1

2 милиарда посрещат Китайската Нова година

sinoptik.bg
1

Лед обгърна Ниагарския водопад

sinoptik.bg

Настъпи Китайската Нова година: 7 неща, които не трябва да правите днес

Edna.bg

Ромина Тасевска с емоционално послание към малкия си син

Edna.bg

Константин Стойков преди SENSHI 30 Grand Prix: Болката ми е приятел, травмите няма да ме спрат

Gong.bg

ЦСКА 1948 поздрави своя мениджър за връзка с привържениците

Gong.bg

Задържаха учител за блудство с две ученички

Nova.bg

В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

Nova.bg