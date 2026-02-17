Любопитно

Годината на Огнения кон: Какво ни очаква през 2026 г. според китайския зодиак

2026 г. е Годината на Огнения кон – период на силни промени, засилена енергия и динамика, който носи възможности за растеж, но изисква баланс, грижа за здравето и осъзнато управление на отношенията и решенията

17 февруари 2026, 12:57
А ко има една обща нишка, която свързва многобройните ритуали около Лунната Нова година – от храната, която поставяме на трапезата, до дейностите, в които участваме, – това е колективната надежда, че привличаме късмет, просперитет и положителна енергия за себе си и за всички около нас, пише CNN.

През 2026 г. светът навлиза в Годината на Коня на 17 февруари – първия ден от Лунната Нова година. Това означава, че все повече хора отправят поглед към звездите в търсене на насоки за предстоящите месеци.

Ако нямате личен геомант (в китайската традиция геомантът анализира разположението на домове, земя, дати и лични рождени данни, за да даде насоки за късмет, здраве, хармония и вземане на важни решения под ръка), няма причина за тревога. Свършихме космическата работа вместо вас, като подготвихме тазгодишното ръководство за китайския зодиак с помощта на опитен майстор. Но първо – малко основи.

  • Как работи китайският зодиак

Китайският зодиакален календар следва 12-годишен цикъл, представен от 12 животни в следния ред: Плъх, Вол, Тигър, Заек, Дракон, Змия, Кон, Коза, Маймуна, Петел, Куче и Прасе. Вашият зодиакален знак се определя от годината на раждане. Родените на или след първия ден от Лунната Нова година през 2026 г. попадат под знака на Коня. 

Но това е само началото. В китайската метафизика годината не се определя единствено от животното. Съществува и сложен 60-годишен цикъл, изграден от 10 небесни стъбла и 12 земни клона.

  • Година, в която всичко се нажежава

Звучи сложно, но обяснението може да бъде опростено. Всяка година едно небесно стъбло – свързано с петте елемента и принципите Ин и Ян – се комбинира с един земен клон, тоест с животно от зодиака. През 2026 г. небесното стъбло е „Бинг“ (голямото слънце), а земният клон – „У“ (Кон). Така навлизаме в Годината на Огнения кон.

За да разберем какво означава това в практиката, от CNN разговаряха с Тиери Чоу, консултант по фън шуй от Хонконг, която съчетава традиционната китайска геомантия със съвременен подход.

„Бинг символизира голямото слънце, а Конят като зодиакално животно също е огнен знак. Това вероятно ще бъде една от най-огнените години, които сте преживявали“, казва тя. „Индустриите, свързани с огъня, ще доминират – от технологии и енергетика до всичко, което генерира топлина. Изкуствата, модата и готвенето също разчитат силно на огнената енергия, така че тези сфери ще бъдат особено активни.“

Според Чоу засиленото влияние на огъня ще се отрази както на климата, така и на човешкия темперамент. Светът трябва да е подготвен за повече бедствия, свързани с горещини, както и за повишено напрежение в отношенията.

„За хората, които имат недостиг на огън в личната си енергийна карта, това може да бъде много добра година. Обикновено родените през есента и зимата извличат полза от допълнителния огън“, допълва тя.

Във фън шуй рождената карта на всеки човек включва пет елемента – метал, дърво, вода, огън и земя. Целта е постигане на баланс между тях – както в човешкото тяло, така и в природата.

„Няма абсолютно добро или лошо“, подчертава Чоу. „Конфуцианската философия ни учи, че можем да внесем това, което ни липсва, чрез осъзнатост и усилие.“

  • Тай Суй – Великият херцог на Юпитер

Индивидуалният късмет според китайската астрология зависи от влиянието на звездните божества, известни общо като Тай Суй. Те се движат паралелно и в обратна посока на Юпитер и затова Тай Суй е наричан още Великият херцог на Юпитер. Системата включва 60 небесни божества, всяко от които управлява определена година в 60-годишния цикъл.

Древните китайски астролози забелязали, че Юпитер се нуждае от приблизително 12 години, за да направи пълна обиколка около Слънцето – основа за зодиакалния цикъл.

За по-точни прогнози геомантите анализират рождената карта на човека – според деня и часа на раждане и позициите на звездите. Някои използват тези анализи, за да вземат важни решения, като брак или стартиране на бизнес.

Макар много хора да предпочитат персонална консултация, позицията на Тай Суй спрямо всеки зодиакален знак дава обща представа за годината. Ако знакът ви е в конфликт с Тай Суй, може да се сблъскате с повече промени и предизвикателства.

„Година на сблъсък с Тай Суй звучи плашещо, но често означава година на промени. А промените носят възможности за растеж“, казва Чоу.

Традиционно тези „сблъсъци“ се неутрализират с посещения в храмове и дарове. Но фън шуй не е обвързан с религия.

„Ако не искате да ходите в храм, посещавайте радостни социални събития. Обградете се с хора, които ви зареждат. Поставяйте граници. Пазете спокойствието си“, съветва тя.

Какво очаква всяка зодия през 2026 г.

  • Кон

Вашият момент настъпва. През 2026 г. Конете навлизат в своя Бен Минг Ниан – собствената си зодиакална година. Очакват ви големи промени в кариерата, взаимоотношенията и семейството.

„Конете ще бъдат главните герои на годината“, казва Чоу. Тя препоръчва фокус върху радостни събития и грижа за психическото и физическото здраве. Пътуванията към по-хладни дестинации на запад и север могат да подобрят късмета.

  • Коза

2026 г. е изключително благоприятна за Козите. Те се радват на Лиухе Тай Суй – „Шестте хармонии“, както и на звездата Гуйрен, която носи помощ от влиятелни хора.

„Това е година, в която нещата най-накрая се подреждат“, казва Чоу, като напомня, че активността и благодарността са ключови.

  • Маймуна

Годината ще бъде сравнително спокойна и балансирана. Отношенията с близки и колеги се подобряват. Пътуванията не са задължителни, а пастелните оранжеви и розови тонове ще подсилят Ян енергията.

Източник: iStock/Getty Images
  • Петел

Любовта ще бъде във фокус, благодарение на звездата Таохуа. Нови връзки са възможни, но се изисква предпазливост, особено за вече обвързаните. На работното място контактите се активизират, но съществува риск от клюки.

  • Куче

Под влиянието на Санхуей Тай Суй – „Трите срещи“, Кучетата могат да очакват стабилност, финансов напредък и хармония в семейството. Единственото предупреждение е свързано със стомаха и храносмилането.

Източник: iStock/Getty Images
  • Прасе

След трудна година Прасетата навлизат в период на възстановяване. Анхе Тай Суй носи бавен, но сигурен завръщащ се късмет. Търпението и грижата за себе си са ключови.

  • Плъх

Годината ще бъде динамична и изискваща. Плъховете се сблъскват с Тай Суй, което носи сериозни промени. Здравето и пътуванията са от решаващо значение.

Препоръчват се дестинации като Тайланд и Тайван, където енергията на дървото и огъня е по-силна.

  • Вол

Годината е по-нестабилна, с риск от недоразумения и дребни конфликти. Пътуванията и новите преживявания ще помогнат за разтоварване и баланс.

  • Тигър

Тигрите се радват на хармония и добри съюзи. Възможни са професионални пробиви и нова любов, но е важно да следят здравето си, особено през пролетта и лятото.

  • Заек

Необходима е предпазливост, особено в личните и професионалните отношения. Металните цветове и аксесоари ще помогнат за енергиен баланс.

  • Дракон

Под влиянието на звездата Йима Син, годината е идеална за пътувания, премествания и смяна на работа. Важно е да се избягва застоят и преяждането.

Източник: iStock
  • Змия

След интензивната 2025 г. Змиите навлизат в по-спокойна, но все пак напрегната година. Необходимо е внимание в работата и избягване на огнените цветове. Пътуванията до по-хладни места ще донесат баланс.

Лунна Нова година Китайски зодиак Година на Огнения кон Фън шуй Астрология Късмет и просперитет Зодиакални животни Тай Суй Прогнози за 2026 Пет елемента
