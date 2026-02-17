Али Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република

В ърховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей днес заяви, че американският президент Доналд Тръмп няма да успее да унищожи Ислямската република, предаде Франс прес.
A sign of the decline of the corrupt, oppressive US empire is its irrationality, such as interfering in our country’s internal affairs. They say, “Limit your missiles to this range.” What’s that to do with you?! Without deterrent weaponry, a country will be crushed by the enemy.… pic.twitter.com/yaUqY4PHfn— Iran Times (@IranTimes9) February 17, 2026
„В едно от последните си изказвания американският президент каза, че в продължение на 47 години Америка не е успяла да унищожи Ислямската република. Казвам ви – и вие няма да успеете“, подчерта Хамаеней, преди началото на втория кръг преговори между Вашингтон и Техеран днес край Женева.