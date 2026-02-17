Свят

Али Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република

"Казвам ви – и вие няма да успеете"

17 февруари 2026, 14:15
Али Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република
Източник: БТА

В ърховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей днес заяви, че американският президент Доналд Тръмп няма да успее да унищожи Ислямската република, предаде Франс прес.

„В едно от последните си изказвания американският президент каза, че в продължение на 47 години Америка не е успяла да унищожи Ислямската република. Казвам ви – и вие няма да успеете“, подчерта Хамаеней, преди началото на втория кръг преговори между Вашингтон и Техеран днес край Женева.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Иран Али Хаменей Доналд Тръмп САЩ Ислямска република Преговори Вашингтон Техеран Женева Международни отношения
