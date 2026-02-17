20 години затвор за мъж, заколил с нож майка си

П о обвинителен акт Окръжна прокуратура-Сливен бе наложено наказание от 20 години „лишаване от свобода“ по отношение на Г.И. Той е подсъдим за това, че чрез нанасяне на множество удари с нож е умъртвил умишлено своята майка.

Престъплението е осъществено на 11 юли миналата година в Сливен. То е извършено в условията на домашно насилие и особена жестокост по отношение на пострадалата.

Убийство на жена по особено мъчителен начин и с особена жестокост

По време на разследването е установено, че подсъдимият и пострадалата живеели заедно. В ранните часове на горепосочената дата Г.И. взел решение да убие майка си. За целта взел нож, с който нанесъл множество удари областта на гръдния кош и шията на пострадалата. Множеството причинени рани довели до силна кръвозагуба и до смъртта на пострадалата.

Присъдата на Окръжен съд-Сливен може да бъде обжалвана пред Апелативен съд-Бургас.