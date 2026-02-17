България

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан" часове преди трагедията?

Разкрития от 147 страници по делото показват странни разминавания в снега, заплахи с оръжие и „прощални съобщения" преди кървавата развръзка

17 февруари 2026, 13:43
М истериозна група от 10-12 мъже с АТВ-та е била засечена край „Петрохан“ часове преди смъртта на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Появата на моторизираната група в района на хижата съвпада с фаталния край на тримата мъже, последван седмица по-късно от откриването на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче под връх Околчица.

Деян Илиев е човекът, който намира труповете пред хижа "Петрохан" на 2 февруари и пръв подава сигнал за случилото се там, припомня Mediapool.

Според показанията на Деян Илиев, снети от разследващите и потвъдени от източници на Mediapool, въпросните мъже с АТВ-та са били в заведение в близкото с. Гинци. След като ги забелязал, разказва Илиев, той веднага пратил съобщение на Ивайло Иванов. Последният му благодарил. Няколко часа по-късно Илиев получава съобщение от Ивайло Калушев, считан за лидер на групата, обитавала хижата.

Деян Илиев свидетелства, че е получил притеснително „прощално съобщение“ от Ивайло Калушев, в което той заявява, че са уморени и нямат повече сили. Преди това Илиев не успял да се свърже с четиримата мъже в хижата, чиито телефони изненадващо били изключени въпреки наличието на обхват в района. След обаждане от разтревожената майка на Калушев на 2 февруари, свидетелят се качил до хижа „Петрохан“, за да провери ситуацията.

Кои са мъжета с АТВ-тата? И имат ли нещо общо с трагедията в хижата?

Оказва се, че МВР вече са ги открили и разпитали, става ясно от материали, с които Mediapool разполага. Тези мъже били на офроуд обиколката, организирана от човек, който често кара в района. Първоначално групата е по-малка, но по пътя срещат и други хора с АТВ-та, които се присъединяват. Така стават общо 12 човека.

Това става ясно чак две седмици след кървавата трагедия, около която се завъртяха толкова противоречиви версии, нито една от тях обосновани и доказани. И независимо от ширещите се конспирации и въпросителни около АТВ-та и джипове, забелязани около хижата преди смъртта на обитателите ѝ и опожаряването на постройката, досега разследващите не са съобщавали официално каква е информацията по случая. 

Джиповете

На 1 февруари хората с АТВ-тата обикалят по горски пътища из местността, а около 14.30 ч. се насочват към Петрохан и малко след това спират на мястото, от което се отклонява пътят към хижата. Там се разминават с изцапан черен джип, в който се возят двама мъже.

След това групата с АТВ-тата тръгва по посока хижата, но по друг път. Когато стигат до разклонението за самата хижа виждат, че пътят е изцяло заснежен и не е имало движение по него. Малко по-късно теренът става толкова непроходим, че и АТВ-тата започват да затъват в снега. Затова групата решава да се върне.

По пътя обратно към хижата отново не се забелязват признаци на движение, но малко след това се разминават с втори джип. Кой е бил в него не става ясно, защото тази кола е със затъмнени стъкла. Няма и преден номер.

За четирите черни джипа съобщи в своя публикация в инстаграм приятелката на Ивайло Иванов - Милена Малионова.

"В неделя привечер спряхме с Емма на чешмата на Петрохан на разходка и до нас преминаха 4 планински джипа към хижата и все се чудя дали той е бил в някой от тях - а часове по-късно душата му вече е пътувала нагоре от това същото място", пише Малионова след трагедията. 

Патрули

Тримата убити в хижата – Иванов, Василев и Статев – са патрулирали в района и често са се сблъсквали с феновете на офроуда. За тях хората с АТВ-та казват, че не са влизали в конфликти, макар да са предупреждавали, че по тези трасета не може да се кара. За останалите от групата обаче казват, че са се държали заплашително. Всички са ходели въоръжени, в повечето случаи с пистолети, но понякога са носели и дълго оръжие.

Къде е Деян Илиев?

Въпрос по случая „Петрохан“, който стои без отговор, е къде е Деян Илиев? Това е мъжът, който от години бил сред най-близките хора на Ивайло Калушев и първи открил телата в горящата хижа. По информация от източници на NOVA най-вероятно Илиев е напуснал България заедно с жена си Лола, която е мексиканка. Той бил разпитан няколко пъти и към момента няма забрана да излиза извън пределите на страната ни, научихме от близки до разследването. Колата му била на адреса му в село Гинци.

 

147 страници от делото по казуса "Петрохан" са предоставени на депутатите в парламента. Сред тях са и показанията от разпитите на най-близките на петимата мъртви мъже и един 15-годишен младеж. Няма гаранции, че депутатите са получили всички документи. Засега няма ясен мотив за извършените престъпления.

Източник: NOVA/24 часа/Mediapool    
Петрохан убийства АТВ група хижа Петрохан разследване Деян Илиев Ивайло Калушев конспирации джипове въоръжени мъже
