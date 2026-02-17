Пожар в Костинброд изпепели три автобуса и влекач

Т ри автобуса и влекач са изгорели при пожар на неохраняем служебен паркинг през нощта в Костинброд, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. При пожара са частично изгорели бус и автомобил.

Сигналът в полицията е подаден около 2:20 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда затвор от една до осем години.

Прокуратурата е уведомена по случая.

През ноември миналата година изгоряха автобуси и леки автомобили в Костинброд. На извънредно заседание тогава Общинският съвет реши да бъдат отпуснати 400 000 лева за закупуване на нови автобуси.