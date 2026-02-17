85 000 евро за 22 квадрата площ - гараж в София колкото вила на морето?

Ц ените на гаражите в София достигат нови върхове. Бърза справка в популярните платформи за покупко-продажба на имоти в столицата и големите социални групи показва, че предложенията за гараж или закрито паркомясто достигат цените на ваканционен имот на родното Черноморие или бунгало в района на Волос в Гърция.

Критерият локация за София почти не важи. От Младост до Център, „Оборище“, през „Гео Милев“ или Зона Б-5 – разликата в цените е от няколко хиляди евро. Прави впечатление, че ако до преди година брокери избягваха „да се занимават“ с гаражи, то сега този вид имоти се предлага предимно от агенции.

Подземен гараж в централната част на София, близо до пешеходното „стъргало“ – бул. „Витоша“, се предлага за 85 000 евро. Цената е за 22 квадрата площ.

В кв. „Христо Смирненски“ се срещат предложения от 70 000 евро за партерен гараж, с уточнението, че могат да се поберат два автомобила.

От квартал „Изгрев“ също има предложения, които предизвикват множество коментари в социалните мрежи – 17 квадрата гараж за 65 000 евро.

Подземно паркомясто в „Редута“ с големина от 19 кв. метра се предлага за 45 000 евро. За контраст, за 14 квадрата гараж в Зона Б-5 се търси купувач, който би платил 42 000 евро.

Без изненада „новите“ столични квартали като Манастирски ливади и Кръстова вада са местата, където гараж или паркомясто са най-търсените сделки. Проверка на наемите в двата района също показва, че летвата е висока. Цените започват от 150 евро на месец, независимо дали става дума за гараж или паркомясто в затворен комплекс, до 250 евро. От обявите прави впечатление, че се изискват поне два наема депозит.