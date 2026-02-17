Свят

Почина Джеси Джаксън – икона на движението за граждански права в САЩ

Джаксън води борбата за граждански права редом с Мартин Лутър Кинг-младши през 60-те години на миналия век

17 февруари 2026, 13:28
Почина Джеси Джаксън – икона на движението за граждански права в САЩ
Източник: Getty Images

Л идерът на движението за граждански права в САЩ Джеси Джаксън почина на 84-годишна възраст.

Джаксън е починал спокойно във вторник сутринта, заобиколен от семейството си, се казва в официално изявление, съобщава ВВС.

„Баща ни беше лидер-слуга – не само на нашето семейство, но и на потиснатите, безгласните и пренебрегваните по целия свят“, заявява семейство Джаксън.

Джаксън води борбата за граждански права редом с Мартин Лутър Кинг-младши през 60-те години на миналия век и два пъти се кандидатира за президентската номинация на Демократическата партия – през 1984 и 1988 г. През 2017 г. той е диагностициран с болестта на Паркинсон, а миналия ноември е хоспитализиран за наблюдение след установяване на дегенеративно заболяване.

Ключова фигура в движението за граждански права в САЩ през 60-те години, Джаксън е известен като първия афроамериканец, който прави прехода от активизъм към президентска политика в рамките на голяма партия.

Протеже на Кинг, Джаксън изгражда кариера, посветена на политическо организиране и подобряване на живота на афроамериканците, и се утвърждава като национална сила по време на двете си кампании за Белия дом.

Макар и други афроамериканци да са се стремели към президентския пост, Джаксън е първият, който постига значителен изборен успех – пробив, който проправя пътя за бъдещи кандидати, включително Барак Обама и Камала Харис.

В хода на кариерата си Джаксън изгражда движение, целящо да обедини все по-разнообразното американско общество, с послание, насочено към бедните и работническата класа.

„Никой друг в Демократическата партия не говореше за многорасова, многоетническа демокрация“, заяви сенаторът от Върмонт Бърни Сандърс на събитие в Чикаго през август 2024 г., посветено на Джаксън. „Това движение не беше просто за да ни обедини, а за да ни обедини около прогресивен дневен ред.“

Даровит оратор, Джаксън даде глас на фрустрациите на хората, които се чувстваха като второкласни граждани в най-проспериращата демокрация в света. Речта му пред Националния конгрес на Демократическата партия през 1988 г., завършваща с рефрена „запазете надеждата жива“, по-късно ще отекне в лозунга „надежда и промяна“ от успешната президентска кампания на Обама през 2008 г.

След историческите си президентски кампании Джаксън се утвърждава като старши държавник в Демократическата партия. По-късните му години обаче са белязани от скандали, включително разкрития за брачна изневяра и финансови злоупотреби, свързани със сина му и политически наследник Джеси Джаксън-младши, бивш конгресмен от Илинойс.

През 2017 г. Джаксън до голяма степен се оттегля от обществения живот, след като диагнозата му е уточнена като прогресивна супрануклеарна парализа – дегенеративно мозъчно заболяване със симптоми, сходни с тези на Паркинсон.

Джаксън е роден като Джеси Луис Бърнс на 8 октомври 1941 г. в Грийнвил, Южна Каролина. Майка му, 16-годишната Хелън Бърнс, е изключена от местната баптистка църква, след като забременява в резултат на афера с 33-годишния женен съсед Ноа Робинсън.

Когато Джаксън е на две години, майка му се омъжва за Чарлз Джаксън, който по-късно го осиновява. Джеси поддържа връзка и с биологичния си баща и смята и двамата мъже за свои бащи.

Отгледан в църквата – традиционен център на черната политическа съпротива – Джаксън израства в условията на расова сегрегация. Той посещава отделни училища и има достъп само до определени зони в обществени пространства.

В гимназията е избран за президент на класа и се изявява в редица отборни спортове. Стипендия за футбол го отвежда в Университета на Илинойс, но по-късно той се прехвърля в исторически афроамерикански колеж в Северна Каролина.

Като студент в университета A&T в Северна Каролина Джаксън постепенно се включва в движението за граждански права. През 1960 г. е арестуван след мълчалива демонстрация в библиотека, предназначена само за бели – протест, който води до десегрегацията ѝ.

През 1968 г. Джаксън се намира в мотел „Лорейн“ в Мемфис, когато Кинг е убит. След смъртта на своя ментор той се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на движението.

През следващите десетилетия Джаксън остава сред най-влиятелните политически фигури в страната, макар и често противоречива. Той се изправя срещу политики на президента Роналд Рейгън, подкрепя „дъговата коалиция“ и издига въпроси като социална справедливост, всеобщо здравеопазване и репарации за потомците на роби.

По-късно подкрепя Джо Байдън, но през 2024 г. получава отказ за президентско помилване на сина си. Същата година Джаксън прави рядка публична поява на конгреса на Демократическата партия в Чикаго, където Камала Харис е официално номинирана за президент. По-късно тя губи изборите от Доналд Тръмп.

